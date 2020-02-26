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Леонид Якубович предложил сделать вопрос о пенсиях национальным проектом

Телеведущий Леонид Якубович предложил сделать вопрос о пенсиях национальным проектом. Так он прокомментировал высокое пенсионное пособие для некоторых чиновников.
Леонид Якубович предложил сделать вопрос о пенсиях национальным проектом


Недавно появилась информация о том, что бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву начислили пенсионное пособие от государства в размере 30 тысяч рублей. За звание «народного губернатора» ему выплачивают 79,7 тысяч рублей, а за "почетного гражданина области" - 190 тысяч. Экс-губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту платят 397 тысяч рублей. Также высокое пенсионное обеспечение и у других чиновников, в среднем они получаю от государства около 200 тысяч рублей.
«Сумма пенсионных начислений зависит от того, сколько человек получал в качестве заработной платы. Эта система уже давно существует. Мне не известно, сколько они зарабатывали будучи на посту. У меня лишь один вопрос: почему они продолжают работать и при этом также получают пенсии?» - отреагировал на сложившуюся ситуацию ведущий программы «Поле чудес».

Он сообщил, ему эта тема не особо интересна, поскольку это всё равно ничего не изменит. «Пенсию должны поставить на уровень национального проекта. Моя мама, работающая 40 лет получала зарплату в 110 рублей, а пенсия у неё была 60 рублей. Дед и бабушка имели такие же заработки. Из этого выходит, что пенсия у них была больше половины заработной платы», — отметил Леонид Якубович.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:41

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