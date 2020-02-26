Леонид Якубович предложил сделать вопрос о пенсиях национальным проектом

«Сумма пенсионных начислений зависит от того, сколько человек получал в качестве заработной платы. Эта система уже давно существует. Мне не известно, сколько они зарабатывали будучи на посту. У меня лишь один вопрос: почему они продолжают работать и при этом также получают пенсии?» - отреагировал на сложившуюся ситуацию ведущий программы «Поле чудес».





Недавно появилась информация о том, что бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву начислили пенсионное пособие от государства в размере 30 тысяч рублей. За звание «народного губернатора» ему выплачивают 79,7 тысяч рублей, а за "почетного гражданина области" - 190 тысяч. Экс-губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту платят 397 тысяч рублей. Также высокое пенсионное обеспечение и у других чиновников, в среднем они получаю от государства около 200 тысяч рублей.Он сообщил, ему эта тема не особо интересна, поскольку это всё равно ничего не изменит., — отметил Леонид Якубович.