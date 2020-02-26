Экономисты оценили возможные последствия новых санкций против России
Возможное введение Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, скорее всего, не дадут инициатору ожидаемого эффекта. Такой вердикт озвучили экономисты IIF.
Немногим ранее США ввели новые ограничительные меры на основании закона о нераспространении для Сирии, Ирана и Северной Кореи, которые налагают запрет на передачу указанным странам технологий, которые могут быть использованы для разработки и создания химического, бактериологического или ядерного оружия с соответствующими средствами доставки. В результате под ограничения, которые были введены Вашингтоном, попали 13 зарубежных компаний и физических лиц в Турции, Ираке, КНР и Российской Федерации. Впрочем, их имена и наименования не уточняются. Эксперты же в своей аргументации приводят в качестве примера потенциальных санкций против России возможный запрет на инвестиции в государственный долг страны. Сообщается, что на данный момент национальная экономика РФ находится в значительно лучшем состоянии, чем во время введения первых пакетов санкций. Специалисты в связи с этим уверены, что стране удалось выстроить довольно надежную систему защиты от любых попыток внешнего воздействия.
При этом отмечается, что при введении в отношении российского госдолга масштабных ограничительных мер последствия от этого решения будет ощущаться далеко за пределами США или России, поскольку российский суверенный долг играет существенную роль в мировой финансовой системе.
Немногим ранее США ввели новые ограничительные меры на основании закона о нераспространении для Сирии, Ирана и Северной Кореи, которые налагают запрет на передачу указанным странам технологий, которые могут быть использованы для разработки и создания химического, бактериологического или ядерного оружия с соответствующими средствами доставки. В результате под ограничения, которые были введены Вашингтоном, попали 13 зарубежных компаний и физических лиц в Турции, Ираке, КНР и Российской Федерации. Впрочем, их имена и наименования не уточняются. Эксперты же в своей аргументации приводят в качестве примера потенциальных санкций против России возможный запрет на инвестиции в государственный долг страны. Сообщается, что на данный момент национальная экономика РФ находится в значительно лучшем состоянии, чем во время введения первых пакетов санкций. Специалисты в связи с этим уверены, что стране удалось выстроить довольно надежную систему защиты от любых попыток внешнего воздействия.
При этом отмечается, что при введении в отношении российского госдолга масштабных ограничительных мер последствия от этого решения будет ощущаться далеко за пределами США или России, поскольку российский суверенный долг играет существенную роль в мировой финансовой системе.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:30