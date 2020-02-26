Экономисты оценили возможные последствия новых санкций против России





Немногим ранее США ввели новые ограничительные меры на основании закона о нераспространении для Сирии, Ирана и Северной Кореи, которые налагают запрет на передачу указанным странам технологий, которые могут быть использованы для разработки и создания химического, бактериологического или ядерного оружия с соответствующими средствами доставки. В результате под ограничения, которые были введены Вашингтоном, попали 13 зарубежных компаний и физических лиц в Турции, Ираке, КНР и Российской Федерации. Впрочем, их имена и наименования не уточняются. Эксперты же в своей аргументации приводят в качестве примера потенциальных санкций против России возможный запрет на инвестиции в государственный долг страны. Сообщается, что на данный момент национальная экономика РФ находится в значительно лучшем состоянии, чем во время введения первых пакетов санкций. Специалисты в связи с этим уверены, что стране удалось выстроить довольно надежную систему защиты от любых попыток внешнего воздействия.При этом отмечается, что при введении в отношении российского госдолга масштабных ограничительных мер последствия от этого решения будет ощущаться далеко за пределами США или России, поскольку российский суверенный долг играет существенную роль в мировой финансовой системе.