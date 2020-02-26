АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Экономисты оценили возможные последствия новых санкций против России

Возможное введение Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, скорее всего, не дадут инициатору ожидаемого эффекта. Такой вердикт озвучили экономисты IIF.
Экономисты оценили возможные последствия новых санкций против России

Немногим ранее США ввели новые ограничительные меры на основании закона о нераспространении для Сирии, Ирана и Северной Кореи, которые налагают запрет на передачу указанным странам технологий, которые могут быть использованы для разработки и создания химического, бактериологического или ядерного оружия с соответствующими средствами доставки. В результате под ограничения, которые были введены Вашингтоном, попали 13 зарубежных компаний и физических лиц в Турции, Ираке, КНР и Российской Федерации. Впрочем, их имена и наименования не уточняются. Эксперты же в своей аргументации приводят в качестве примера потенциальных санкций против России возможный запрет на инвестиции в государственный долг страны. Сообщается, что на данный момент национальная экономика РФ находится в значительно лучшем состоянии, чем во время введения первых пакетов санкций. Специалисты в связи с этим уверены, что стране удалось выстроить довольно надежную систему защиты от любых попыток внешнего воздействия.

При этом отмечается, что при введении в отношении российского госдолга масштабных ограничительных мер последствия от этого решения будет ощущаться далеко за пределами США или России, поскольку российский суверенный долг играет существенную роль в мировой финансовой системе.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Биологи нашли первое животное, не нуждающееся в…
«Буржуй от медицины»: Станислав Садальский раскритиковал цены на лечение в клинике Елены…
Специалисты назвали лучшие соцсети для поиска работы в…
Андрей Данилко рассказал, как Украине «отомстили» на «Евровидении» за…
Купины уходят с телепроекта "Дом-2" после полёта на…
Ольга Бузова назвала своего главного…
Леонид Якубович предложил сделать вопрос о пенсиях национальным…
Экономисты оценили возможные последствия новых санкций против…
«Просто не хочется»: Светлана Светличная решила не отмечать 80-летний…
Валерия предложила фанатам оценить ее линию «нескромности» в…
“Я не хотела разводиться”: Ольга Бузова сделала неожиданное заявление о браке с …
Новый герой шоу «Холостяк»: «Ольга Бузова не является объектом моих…
110 миллионов лет: Ученые впервые нашли окаменелую древесину и смолу из мелового…
«Триптих»: Ургант назвал "голое" фото Собчак предвыборным…
Ксения Собчак позвала Веру Брежневу в телешоу обсудить измены…
Внучка Михаила Боярского: «Уменьшать грудь я не…
«Тройной урон»: В Overwatch появится первый экспериментальный…
Джастин Теру планирует выпустить книгу о совместной жизни с Дженнифер…
ТОП-3 опасных веществ, которые вырабатывает организм каждого…
Ева Мендес отреагировала на слова хейтеров, которые посчитали её…
Археологи из Египта и Италии обнаружили "охранника мумий" в древней…
«Мое идеальное тело»: Мария Кожевникова ответила на критику откровенным…
Новый Porsche 911 украсят отпечатками пальцев…
Бывший пленник ливийской тюрьмы поражен стойкостью российского социолога…
«Я так горжусь ею»: Пэрис Хилтон прокомментировала дружбу с…
Ученые обнаружили не нуждающийся в кислороде живой…
Названы особенности Mercedes Gelandewagen службы безопасности Владимира…
Астролог Павсекакий Богданов сообщил, что Павел Прилучный ещё долго будет жить в…
Просмотреть все новости