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“Я не хотела разводиться”: Ольга Бузова сделала неожиданное заявление о браке с Тарасовым

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова завела речь о своём бывшем супруге на очередном выпуске телешоу «Comedy Club». Смеясь она намекнула, что в отличие от футболиста Дмитрия Тарасова, не желала развода.


Невзирая на то, что сейчас участница, а потом ведущая телешоу «Дом-2», которая уже как певица гастролирует по стране и ближнему зарубежью, находится в романтических отношениях с блогером Давидом - «Давой» Манукяном, время от времени она упоминает своего бывшего супруга, футболиста казанского клуба «Рубин» Дмитрия Тарасова. Напомним, что сейчас спортсмен состоит в браке с моделью Анастасией Костенко, которая полтора года назад родила ему дочь Милану, а несколько недель назад обрадовала Тарасова рождение второй девочки.

“Я не хотела разводиться”: Ольга Бузова сделала неожиданное заявление о браке с Тарасовым

Недавно в своём профиле Instagram ведущая опубликовала небольшой кусок записи со съёмок юмористического шоу. На нём вместе с одним из резидентов Бузова репетировала исполнении своего хита «Водица». Подписчикам показалось важным, что в тексте припева поющая ведущая дважды сделала акцент на фразе «Ты разводил умело, но я не хотела ... разводиться». По мнению поклонников это означает, что Ольга Бузова не желала расставания с футболистом.

Что касается нынешних отношений, то на День защитника Отечества Ольга Бузова подарила своему любимому человеку дорогие мужские носки, что давно высмеивается в обществе как традиционный подарок.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

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