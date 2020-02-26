Новый герой шоу «Холостяк»: «Ольга Бузова не является объектом моих желаний»





В интервью журналистам молодой человек поведал, для чего он согласился стать новым холостяком. Несмотря на то, что он является видным, симпатичным, голубоглазым и брутальным мужчиной, который к тому же партнер в дорогой столичной клинике, именно последнее и помешало ему найти свою избранницу. По его словам , в жизни ему не хватает время на строительство отношений, а за 2 месяца шоу он сможет дать время своим чувствам.Также он рассказал, что помимо медицинского у него есть музыкальное образование, и он занимается музыкой своей рок-группы, которая была образована в Лос-Анджелесе, где молодой человек получал постдипломное образование. Также он напомнил, что в университете достаточно много времени уделял сцене, сначала в КВН, а позже стал самым молодым резидентам Comedy Club, но выбрал медицину и покинул сцену. Своё первое медицинское образование он получил в университете Саратова,а ординатуру проходил уже в Москве, в университете, который основал его прадед.Также он отверг предложение журналистов поучаствовать в шоу «Замуж за Бузову». Его смогла бы привлечь в проект только кандидатура невесты, но по его признанию, Ольга Бузова не является объектом его желаний.