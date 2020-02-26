Новый герой шоу «Холостяк»: «Ольга Бузова не является объектом моих желаний»
Создатели шоу «Холостяк» раскрыли имя нового главного героя. Им стал молодой человек из Москвы Антон Криворотов. Впервые за время выхода шоу «Холостяк» герой не медийная личность. Он не из мира кино или телевидения, не имеет отношение к шоу-бизнесу, он является известным стоматологом.
В интервью журналистам молодой человек поведал, для чего он согласился стать новым холостяком. Несмотря на то, что он является видным, симпатичным, голубоглазым и брутальным мужчиной, который к тому же партнер в дорогой столичной клинике, именно последнее и помешало ему найти свою избранницу. По его словам , в жизни ему не хватает время на строительство отношений, а за 2 месяца шоу он сможет дать время своим чувствам.
Также он рассказал, что помимо медицинского у него есть музыкальное образование, и он занимается музыкой своей рок-группы, которая была образована в Лос-Анджелесе, где молодой человек получал постдипломное образование. Также он напомнил, что в университете достаточно много времени уделял сцене, сначала в КВН, а позже стал самым молодым резидентам Comedy Club, но выбрал медицину и покинул сцену. Своё первое медицинское образование он получил в университете Саратова,а ординатуру проходил уже в Москве, в университете, который основал его прадед.
Также он отверг предложение журналистов поучаствовать в шоу «Замуж за Бузову». Его смогла бы привлечь в проект только кандидатура невесты, но по его признанию, Ольга Бузова не является объектом его желаний.
В интервью журналистам молодой человек поведал, для чего он согласился стать новым холостяком. Несмотря на то, что он является видным, симпатичным, голубоглазым и брутальным мужчиной, который к тому же партнер в дорогой столичной клинике, именно последнее и помешало ему найти свою избранницу. По его словам , в жизни ему не хватает время на строительство отношений, а за 2 месяца шоу он сможет дать время своим чувствам.
Также он рассказал, что помимо медицинского у него есть музыкальное образование, и он занимается музыкой своей рок-группы, которая была образована в Лос-Анджелесе, где молодой человек получал постдипломное образование. Также он напомнил, что в университете достаточно много времени уделял сцене, сначала в КВН, а позже стал самым молодым резидентам Comedy Club, но выбрал медицину и покинул сцену. Своё первое медицинское образование он получил в университете Саратова,а ординатуру проходил уже в Москве, в университете, который основал его прадед.
Также он отверг предложение журналистов поучаствовать в шоу «Замуж за Бузову». Его смогла бы привлечь в проект только кандидатура невесты, но по его признанию, Ольга Бузова не является объектом его желаний.