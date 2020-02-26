Ксения Собчак позвала Веру Брежневу в телешоу обсудить измены Меладзе





Ксения Собчак хочет, чтобы новый героиней её шоу «Док-ток» на «Первом канале» стала известная певица Вера Брежнева. Для того, чтобы звать артистку к себе на передачу, Ксения Анатольевна заваливает исполнительницу сообщениями, причем делает это даже в прямом эфире своей телепрограммы. Подобная бурная деятельность телеведущей только подтверждает отсутствие желания самой Брежневой обсуждать личную жизнь перед телекамерами.Скорее всего её нежелание объясняется скандальным поведением Ксении Собчак в выпуске с Любовью Успенской, когда «королева русского шансона» покинула студию «Док-ток» в слезах. Это было реакцией артистки на то, что ведущая буквально завалила певицу неприятными вопросами о психическом здоровье её дочери Татьяны Плаксиной.Критики единогласно считают, на съемках передача с Верой Брежневой Собчак планирует разговорить исполнительницу на откровенный рассказ о браке, который разваливается из-за слухов об измене Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Причем сама Брежнева разместила на своей странице в Instagram фото из Италии с Константином Меладзе, утверждая, что в их семье прекрасные отношения.