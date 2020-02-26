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Ксения Собчак позвала Веру Брежневу в телешоу обсудить измены Меладзе

Журналистка и телеведущая собственного шоу на «Первом канале» Ксения Собчак пригласила певицу, бывшую участницу «ВИА Гра», Веру Брежневу на свою телепередачу. Появились слухи, что Константин Меладзе , супруг Веры Брежневой , изменил своей жене и Собчак на шоу хочет обсудить это происшествия и его последствия.


Ксения Собчак хочет, чтобы новый героиней её шоу «Док-ток» на «Первом канале» стала известная певица Вера Брежнева. Для того, чтобы звать артистку к себе на передачу, Ксения Анатольевна заваливает исполнительницу сообщениями, причем делает это даже в прямом эфире своей телепрограммы. Подобная бурная деятельность телеведущей только подтверждает отсутствие желания самой Брежневой обсуждать личную жизнь перед телекамерами.

Скорее всего её нежелание объясняется скандальным поведением Ксении Собчак в выпуске с Любовью Успенской, когда «королева русского шансона» покинула студию «Док-ток» в слезах. Это было реакцией артистки на то, что ведущая буквально завалила певицу неприятными вопросами о психическом здоровье её дочери Татьяны Плаксиной.


Критики единогласно считают, на съемках передача с Верой Брежневой Собчак планирует разговорить исполнительницу на откровенный рассказ о браке, который разваливается из-за слухов об измене Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Причем сама Брежнева разместила на своей странице в Instagram фото из Италии с Константином Меладзе, утверждая, что в их семье прекрасные отношения.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:53

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