Названы особенности Mercedes Gelandewagen службы безопасности Владимира Путина





Как оказалось, черные «Гелендвагены» в кортеже российского президента отличаются целым рядом уникальных особенностей в сравнении с серийной версией этих моделей. К примеру, пассажирские двери в них выполнены по сдвижному принципу, как у минивэнов. Кроме того, конструкторы предусмотрели в автомобилях вторую пару зеркал заднего вида, которыми могут воспользоваться пассажиры сзади. Дверцы при этом выполнены еще и по вертолетному принципу, а потому могут закрываться не только вручную, но и с помощью нажатия специальной клавиши на полу. Кузов таких Mercedes Gelandewagen заметно длиннее штатной модификации – прибавка составляет 50-60 сантиметров. Под крышкой капота установлен 500-сильный двигатель AMG, поэтому по динамике машины из кортежа президента не уступают любым мощным моделям.Кроме того, отмечается, что все элементы кузова, начиная от фар и крышек, заканчивая радиатором и прочими элементами, прикручены настолько плотно, что автомобиль может пробить баррикады или преодолеть любое другое препятствие, ничего при этом не потеряв. Разумеется, при таких возможностях внедорожники нуждаются в надежных и производительных тормозах, поэтому тормозная система в них кастомная. Наконец, на крыше Mercedes Gelandewagen президентской охраны установлены антенны – это часть системы «Тишина-7» - уникальной «глушилки», способной отключить всю связь в радиусе своего действия.