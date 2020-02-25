Астролог Павсекакий Богданов сообщил, что Павел Прилучный ещё долго будет жить в одиночестве

«Они абсолютно разные. Личная жизнь актёра будет наполнена тремя семейными союзами. Вторая жена будет намного младше его, также как и третья. Что касается детей, то их тоже будет трое», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Богданов.

Павел Прилучный рассказал, слухи о его расставании с женой Агатой Муцениеце являются правдой. Их семейные отношения продлились 8 лет, и они воспитывали двоих детей - сына Тимофея и дочь Мию. Согласно утверждениям актёра, они постараются сохранить дружескую связь ради детей. Он отметил, несмотря на расторжение брака, они всегда будут родными друг для друга и продолжают любить своих детей так же сильно. Актер сообщил, ситуация, происходящая с ними, решается обоюдно, без взаимных претензий и с уважением. Астролог и маг Павсекакий Богданов заявил, данный брак изначально был неудачной затеей. Муцениеце и Прилучный совершенно разные и несовместимые люди.На данный момент Прилучный еще не нашел ту единственную, которая сможет сделать его счастливым. Причиной этому является воздействие Марса, из-за которого актёр вынужден жить как холостой мужчина. Согласно утверждению Богданова, он может познакомить мир с новой возлюбленной в конце 2020 — начале 2021 года, однако данная связь окажется недолгой.