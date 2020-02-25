Звезда проекта «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за экс-возлюбленного Алены Водонаевой

Катя Жужа несколько месяцев была ведущей проекта «Дом-2». Тем не менее, девушка ушла с этой должности, по одной из версий, из-за ссоры с Ксенией Бородиной, по другой, из-за своего молодого человека на тот момент Олега Винника.В прошлом же году стало известно о новых отношениях Кати Жужи с Артемом Маркеловым. Пара даже поженилась в Лас-Вегасе, а теперь дело дошло и до свадьбы в России. Такая свадьба была необходима для того, чтобы брак был заверен документально.Для церемонии Катя надела костюм белоснежного цвета, а Артем - смокинг. Молодожены рассказали о своей радости уже по пути в ресторан. Их тут же принялись поздравлять.Стоит отметить, что ранее Артем Маркелов встречался со звездой проекта «Дом-2» Аленой Водонаевой, но, видимо, именно Катя Жужа по-настоящему его покорила, так как несмотря на то, что она на 6 лет его старше, он узаконил с ней отношения.