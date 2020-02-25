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Звезда проекта «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за экс-возлюбленного Алены Водонаевой

Звезда телевизионного проекта «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за Артема Маркелова. Известно, что молодой человек является бывшим возлюбленным другой экс-участницы телестройки Алены Водонаевой. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе Барвихи.

Звезда проекта «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за экс-возлюбленного Алены Водонаевой

Катя Жужа несколько месяцев была ведущей проекта «Дом-2». Тем не менее, девушка ушла с этой должности, по одной из версий, из-за ссоры с Ксенией Бородиной, по другой, из-за своего молодого человека на тот момент Олега Винника.

В прошлом же году стало известно о новых отношениях Кати Жужи с Артемом Маркеловым. Пара даже поженилась в Лас-Вегасе, а теперь дело дошло и до свадьбы в России. Такая свадьба была необходима для того, чтобы брак был заверен документально.

Для церемонии Катя надела костюм белоснежного цвета, а Артем - смокинг. Молодожены рассказали о своей радости уже по пути в ресторан. Их тут же принялись поздравлять.


Стоит отметить, что ранее Артем Маркелов встречался со звездой проекта «Дом-2» Аленой Водонаевой, но, видимо, именно Катя Жужа по-настоящему его покорила, так как несмотря на то, что она на 6 лет его старше, он узаконил с ней отношения.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:10

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