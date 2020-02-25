Новая Audi A3 получит обивку сидений из переработанного пластика





Этот самый гранулят и станет в будущем основой для нитей, из которых будет соткана материя для обивки сидений автомобиля. Таким образом, четвертое поколение Audi A3 будет предлагаться покупателям с экологической обивкой из переработанного пластика. Как подсчитали в самой компании, на каждый комплект сидений потребуется порядка 45 пластиковых бутылок объемом в полтора литра, еще 62 бутылки придется «пустить» на производство напольного покрытия. Вторичное сырье будет также использовано при изготовлении пола багажного отсека, ковриков и боковых панелей в салоне машины.Как утверждают представители марки, главная цель в данном случае заключается в доведении доли переработанных материалов до 100%. Более того, специалисты подразделения, которое отвечает за разработку подобных материалов, уже почти приблизились к получению целевого результата. В будущем все автомобили марки из Ингольштадта получат обивку салонов из вторичного сырья.