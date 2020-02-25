Обозначены детали, которые нельзя покупать на авторазборке





Например, водителям не стоит экономить на запчастях для подвески. Причиной этому является тяжелая диагностика отработанных деталей на стоящей машине. Внедрять такие узлы на личный автомобиль небезопасно. Такие части двигателя, как клапанные крышки и блоки цилиндров, лучше покупать новыми, так как бывшие в употреблении способны ухудшить качество агрегата.На авторазборке не нужно обзаводиться фрагментами тормозного механизма, потому как даже самый незначительный их износ может негативно сказаться на безопасности всех присутствующих в салоне людей. Без существенного риска лишиться собственных материальных средств или попасть в ДТП по причине поломки следует покупать кузовные детали и те запчасти, не оказывающие влияние на безопасность.