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Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель оправдалась за пьяные выходки

Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель оправдалась за свое не совсем приличное поведение перед хейтерами. Девушка сказала, что она пока еще находится в молодом возрасте, а значит может совершать ошибки.

Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель оправдалась за пьяные выходки

Совсем недавно поведение участницы «Дом-2» Алены Рапунцель повергло ее поклонников в шок. Так, девушка вместо того, чтобы провести время со своим возлюбленным Денисом Мокроусовым, пошла на день рождения к Милене Безбородовой. Однако потом девушка все-таки пришла к Денису и в 5 утра предложила ему отправиться с ней на торжество. Молодой человек отказался, а Алена пошла отдыхать дальше, а вернувшись домой, не могла забраться на кровать, пока ей не помогла мама.

Алена Рапунцель в личном блоге по этому поводу написала, что эфир, где ее показали в таком состоянии, ужасный. По словам Алены, на проекте все гуляют, но показывают почему-то только ее.


Ко всему, Алена Рапунцель подчеркнула, что ей всего 23 года, и она вправе в юном возрасте совершать ошибки. Также звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель отметила, что гулять с друзьями тоже иногда нужно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:41

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