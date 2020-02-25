Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель оправдалась за пьяные выходки
Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель оправдалась за свое не совсем приличное поведение перед хейтерами. Девушка сказала, что она пока еще находится в молодом возрасте, а значит может совершать ошибки.
Совсем недавно поведение участницы «Дом-2» Алены Рапунцель повергло ее поклонников в шок. Так, девушка вместо того, чтобы провести время со своим возлюбленным Денисом Мокроусовым, пошла на день рождения к Милене Безбородовой. Однако потом девушка все-таки пришла к Денису и в 5 утра предложила ему отправиться с ней на торжество. Молодой человек отказался, а Алена пошла отдыхать дальше, а вернувшись домой, не могла забраться на кровать, пока ей не помогла мама.
Алена Рапунцель в личном блоге по этому поводу написала, что эфир, где ее показали в таком состоянии, ужасный. По словам Алены, на проекте все гуляют, но показывают почему-то только ее.
Ко всему, Алена Рапунцель подчеркнула, что ей всего 23 года, и она вправе в юном возрасте совершать ошибки. Также звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель отметила, что гулять с друзьями тоже иногда нужно.
Совсем недавно поведение участницы «Дом-2» Алены Рапунцель повергло ее поклонников в шок. Так, девушка вместо того, чтобы провести время со своим возлюбленным Денисом Мокроусовым, пошла на день рождения к Милене Безбородовой. Однако потом девушка все-таки пришла к Денису и в 5 утра предложила ему отправиться с ней на торжество. Молодой человек отказался, а Алена пошла отдыхать дальше, а вернувшись домой, не могла забраться на кровать, пока ей не помогла мама.
Алена Рапунцель в личном блоге по этому поводу написала, что эфир, где ее показали в таком состоянии, ужасный. По словам Алены, на проекте все гуляют, но показывают почему-то только ее.
Ко всему, Алена Рапунцель подчеркнула, что ей всего 23 года, и она вправе в юном возрасте совершать ошибки. Также звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель отметила, что гулять с друзьями тоже иногда нужно.