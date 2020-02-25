В семейной жизни Джулии Робертс назревает новый кризис





Инсайдер, приближённый к семейной паре, сообщил, и Джулия Робертс, и Дэнни Модер находятся в очень плохом настроении. Полгода назад они смогли справиться с затяжным кризисом в браке, однако сейчас их отношения ухудшаются с каждым днём. Страсти между ними накалились настолько, что они даже поссорились у всех на виду во время празднования дня рождения актрисы. А после вечеринки по случаю вручения премии «Оскар» Модер заволновался ещё больше. Поводом стал поцелуй супруги с миллионером Брюсом Боцци. Свидетелями этого стали вездесущие папарацци. Кинооператор не смог выдержать позора и устроил актрисе сцену ревности.Некоторые присутствующие смогли услышать, что он вспомнил ей все прегрешения: флирт с партнёрами по съёмкам, как она часто выбирала карьеру, пренебрегая интересами семьи, их совместное посещение сеансов терапии для семейных пар, находящихся в кризисе. Он отметил, что всячески старается сохранить семью, а она выставляет его в неправильном свете и позорит при всех. Стоит отметить, это не первый кризис, который Джулия Робертс и Дэнни Модер переживают в своей семейной жизни. В последнее время всё чаще распространяться слухи о том, что они хотят расстаться, однако поклонники пары всё также надеются, что им удастся сохранить хорошие отношения в браке.