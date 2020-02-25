«Рада была увидеться»: Татьяна Навка и Леонид Агутин случайно встретились в посольстве Великобритании
Известная российская фигуристка Татьяна Навка решила не терять времени в солнечную погоду и немного прогуляться по городу, попутно заскочив в визовый центр посольства Великобритании. Как оказалось, здесь она встретила певца Леонида Агутина, о чем и рассказала своим поклонникам.
На страничке Татьяны Навки в социальной сети Instagram появилась публикация, на которой она позирует вместе с музыкантом. «Рада была увидеться, Леня», - гласит подпись Навки. Этот же снимок опубликовал на своей страничке и сам Агутин, причем, в подписи к фото артист был более многословен. «В Москве отличная погода – прекрасный повод для прогулок и приятных встреч. Случайно повстречал Татьяну Навку в посольстве, вернее, в визовом центре. Рад был увидеться, хоть и недолго. Не могу сказать, что настроение было плохим, но оно определенно стало немного лучше», - подчеркнул исполнитель.
В целом, этот день Татьяна Навка провела довольно активно, о чем свидетельствует ее страничка в соцсети. К примеру, незадолго до встречи с Леонидом Агутиным знаменитая спортсменка опубликовала снимок из парка, поздравив подписчиков с Масленицей.
На страничке Татьяны Навки в социальной сети Instagram появилась публикация, на которой она позирует вместе с музыкантом. «Рада была увидеться, Леня», - гласит подпись Навки. Этот же снимок опубликовал на своей страничке и сам Агутин, причем, в подписи к фото артист был более многословен. «В Москве отличная погода – прекрасный повод для прогулок и приятных встреч. Случайно повстречал Татьяну Навку в посольстве, вернее, в визовом центре. Рад был увидеться, хоть и недолго. Не могу сказать, что настроение было плохим, но оно определенно стало немного лучше», - подчеркнул исполнитель.
В целом, этот день Татьяна Навка провела довольно активно, о чем свидетельствует ее страничка в соцсети. К примеру, незадолго до встречи с Леонидом Агутиным знаменитая спортсменка опубликовала снимок из парка, поздравив подписчиков с Масленицей.