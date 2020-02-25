Бывший пленник ливийской тюрьмы поражен стойкостью российского социолога Шугалея





Сергей Самойлов пробыл в ливийском плену более трех лет, претерпев чудовищные издевательства и лишения. Поэтому, когда речь заходила о российских социологах и их продолжающемся мучениях, ему было трудно справиться с волнением.Сергей рассказал, что допросы с участием Шугалея и Суэйфана проводили раздельно, скорее всего, для того, чтобы сравнить полученную от них информацию. Сначала допрашивали Самера, затем Максима. О Максиме собеседник ФАН сказал, что тот произвел на него впечатление чрезвычайно стойкого человека, который верит в освобождение, несмотря ни на что.Самойлов надеется, что социологов не сломят невзгоды, с которыми они столкнулись в ходе своей работы. Как известно, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были в Ливии с исследовательской миссией от Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Все необходимые документы и разрешения от правительства в Триполи у россиян были на руках, однако это не помешало боевикам из группировки RADA, связанной с самозваным кабмином в столице Ливии, похитить их и поместить в «Митигу». Это произошло майской ночью 2019 года, когда социологи спали в апартаментах, где они остановились. Позднее произошедшее назвали «задержанием», оснований для которого не было и нет по сей день.Всего однажды к россиянам был допущен адвокат, который обратил внимание на плачевное состояние здоровья обоих пленников.