МВД Ингушетии назвало признаки мошеннических объявлений в Сети
Сотрудники МВД Республики Ингушетия назвали признаки сомнительных и мошеннических объявлений в Сети Интернет. По словам полицейских, проверка объявлений на наличие таких признаков позволит распознать потенциальную опасность.
Прежде всего, утверждают стражи порядка, потенциально опасным всегда стоит считать требование предоплаты за тот или иной товар, поскольку это не дает никаких гарантий его получения. Также покупатель должен насторожиться в случае отсутствия контактной информации продавца или малого количества сведений о нем. Если на сайте указывается адрес того или иного онлайн-магазина, лучше всего проверить, существует ли он в действительности. Кроме того, свидетельствовать о высоком риске обмана могут любые неточности в описании товара, поскольку мошенники часто проявляют недостаточную внимательность к подобным деталям.
Не стоит спешить с покупкой товара и в ситуации, когда продавец требует принять решение как можно скорее. Лучше всего принимать окончательное решение со «свежей головой», когда человеком сложнее манипулировать. Также к числу подозрительных факторов региональное МВД относит невозможность самовывоза или заказа курьерской доставки товара. Поводом для беспокойства должна стать и слишком заниженная цена.
Прежде всего, утверждают стражи порядка, потенциально опасным всегда стоит считать требование предоплаты за тот или иной товар, поскольку это не дает никаких гарантий его получения. Также покупатель должен насторожиться в случае отсутствия контактной информации продавца или малого количества сведений о нем. Если на сайте указывается адрес того или иного онлайн-магазина, лучше всего проверить, существует ли он в действительности. Кроме того, свидетельствовать о высоком риске обмана могут любые неточности в описании товара, поскольку мошенники часто проявляют недостаточную внимательность к подобным деталям.
Не стоит спешить с покупкой товара и в ситуации, когда продавец требует принять решение как можно скорее. Лучше всего принимать окончательное решение со «свежей головой», когда человеком сложнее манипулировать. Также к числу подозрительных факторов региональное МВД относит невозможность самовывоза или заказа курьерской доставки товара. Поводом для беспокойства должна стать и слишком заниженная цена.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:46