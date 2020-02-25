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МВД Ингушетии назвало признаки мошеннических объявлений в Сети

Сотрудники МВД Республики Ингушетия назвали признаки сомнительных и мошеннических объявлений в Сети Интернет. По словам полицейских, проверка объявлений на наличие таких признаков позволит распознать потенциальную опасность.
МВД Ингушетии назвало признаки мошеннических объявлений в Сети

Прежде всего, утверждают стражи порядка, потенциально опасным всегда стоит считать требование предоплаты за тот или иной товар, поскольку это не дает никаких гарантий его получения. Также покупатель должен насторожиться в случае отсутствия контактной информации продавца или малого количества сведений о нем. Если на сайте указывается адрес того или иного онлайн-магазина, лучше всего проверить, существует ли он в действительности. Кроме того, свидетельствовать о высоком риске обмана могут любые неточности в описании товара, поскольку мошенники часто проявляют недостаточную внимательность к подобным деталям.

Не стоит спешить с покупкой товара и в ситуации, когда продавец требует принять решение как можно скорее. Лучше всего принимать окончательное решение со «свежей головой», когда человеком сложнее манипулировать. Также к числу подозрительных факторов региональное МВД относит невозможность самовывоза или заказа курьерской доставки товара. Поводом для беспокойства должна стать и слишком заниженная цена.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:46

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