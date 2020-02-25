МВД Ингушетии назвало признаки мошеннических объявлений в Сети





Прежде всего, утверждают стражи порядка, потенциально опасным всегда стоит считать требование предоплаты за тот или иной товар, поскольку это не дает никаких гарантий его получения. Также покупатель должен насторожиться в случае отсутствия контактной информации продавца или малого количества сведений о нем. Если на сайте указывается адрес того или иного онлайн-магазина, лучше всего проверить, существует ли он в действительности. Кроме того, свидетельствовать о высоком риске обмана могут любые неточности в описании товара, поскольку мошенники часто проявляют недостаточную внимательность к подобным деталям.Не стоит спешить с покупкой товара и в ситуации, когда продавец требует принять решение как можно скорее. Лучше всего принимать окончательное решение со «свежей головой», когда человеком сложнее манипулировать. Также к числу подозрительных факторов региональное МВД относит невозможность самовывоза или заказа курьерской доставки товара. Поводом для беспокойства должна стать и слишком заниженная цена.