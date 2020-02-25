АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Звезда «Дом-2» Юля Белая скрывала правду о семейном положении

Участница реалити проекта «Дом-2» Юлия Белая оказалась официально не разведена. Такая информация всплыла в тот момент, когда она пришла с Евгением Ромашовым в ЗАГС, чтобы подать заявление. Оказывается, в паспорте девушки отсутствует штамп о разводе.

Звезда «Дом-2» Юля Белая скрывала правду о семейном положении

Евгений Ромашов сделал предложение руки и сердца Юлии Белой прямо во время общего семейного совета. Юлия ответила Евгению «да» и они тут же отправились с Поляны в ЗАГС. Однако подать заявление пара так и не смогла. По словам Юлии Белой, случилась ошибка из-за того, что у нее в паспорте не поставили штамп. Белая утверждает, что разведена, но для того, чтобы решить эту проблему, все равно нужно ехать в Благовещенск и ставить печать.

Более того, Юлия Белая рассказала, что многие ребята рады их с Евгением решению жениться, но нашлись и те, кто говорит, что не стоит торопиться.


Сейчас, как отмечает участница проекта «Дом-2» Юлия Белая, ей необходимо понять, когда именно лучше поехать, чтобы не было такого, что организация, куда она приедет, будет закрыта. Помимо этого, нужно узнать, куда именно нужно идти в суд или все-таки в ЗАГС. Звезда проекта «Дом-2» Юлия Белая также отметила, что это мелочь, которую она в ближайшее время решит.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обозначены детали, которые нельзя покупать на…
В семейной жизни Джулии Робертс назревает новый…
Россиян стали чаще атаковать сталкерские…
«Рада была увидеться»: Татьяна Навка и Леонид Агутин случайно встретились в посольстве…
МВД Ингушетии назвало признаки мошеннических объявлений в…
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после операции на…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель оправдалась за пьяные…
«Государственная задача»: Валентина Матвиенко высказалась за снижение ипотечных ставок в…
Ученые проанализировали с помощью лазера «Великую белую дорогу» народов…
Рудковская поддержала решение Билана о переносе концертов из-за…
Россия предложит создать ПДД для…
Врач призвал отказаться от сахара для спасения от…
Звезда «Дом-2» Юля Белая скрывала правду о семейном…
Надежда Бабкина расплакалась во время съемок «Секрета на…
Ученые из США создали алмаз из частиц…
Вогнал в депрессию: Дочь Александра Малинина подает на певца в…
Эксперт: Коронавирус может привести к ослаблению…
Певица Азиза примерила свадебное платье от дизайнера Аники…
Названы города России с самым загрязненным…
Киев: Владимир Зеленский не получал приглашение на Парад победы 9 мая в…
Наталия Белохвостикова рассказала, почему решилась на усыновление ребенка в 55…
Минпросвещения предлагает выдавать детям-сиротам жилищный сертификат на 1,5 миллиона…
Рита Дакота рассказала об отношении Влада Соколовского к ее новому…
В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000…
Сын Марины Александровой Андрей увлекается игрой на…
Представлены наушники с шумоподавлением Honor Magic…
Алена Кравец готовит иск в суд на три миллиона рублей против Даны…
Microsoft собирается изменить меню «Пуск» в ОС…
Просмотреть все новости