Звезда «Дом-2» Юля Белая скрывала правду о семейном положении





Евгений Ромашов сделал предложение руки и сердца Юлии Белой прямо во время общего семейного совета. Юлия ответила Евгению «да» и они тут же отправились с Поляны в ЗАГС. Однако подать заявление пара так и не смогла. По словам Юлии Белой, случилась ошибка из-за того, что у нее в паспорте не поставили штамп. Белая утверждает, что разведена, но для того, чтобы решить эту проблему, все равно нужно ехать в Благовещенск и ставить печать.Более того, Юлия Белая рассказала, что многие ребята рады их с Евгением решению жениться, но нашлись и те, кто говорит, что не стоит торопиться.Сейчас, как отмечает участница проекта «Дом-2» Юлия Белая, ей необходимо понять, когда именно лучше поехать, чтобы не было такого, что организация, куда она приедет, будет закрыта. Помимо этого, нужно узнать, куда именно нужно идти в суд или все-таки в ЗАГС. Звезда проекта «Дом-2» Юлия Белая также отметила, что это мелочь, которую она в ближайшее время решит.