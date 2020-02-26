Валерия предложила фанатам оценить ее линию «нескромности» в одежде

Супруга Иосифа Пригожина в 51 год старается выглядеть моложаво и дерзко, иногда она носит мини-платья и ботфорты. В обычной жизни Валерия надевает элегантные одеяния: жакеты, кружевные платья и брюки-бананы. Не так давно певица дала концерт в столичном Кремлевском дворце, порадовав поклонников запоминающимся шоу. Вначале знаменитость устроила танцевальный номер под музыкальную композицию «Валенки» в гримерке, а далее вышла на сцену в вызвавшем негодование у фанатов наряде.Выступала перед московской публикой Валерия в платье в пол с «золотыми полосками». Глубокое декольте хорошо подчеркнуло стройное телосложение звезды, а яркий макияж и прямые волосы дополнили образ. «Продолжаю дальше линию «нескромности», - написала она под соответственной фотографией и предложила подписчикам обсудить вопрос: можно ли выступать в Кремлевском дворце в откровенном виде.Оценила «прикид» исполнительницы оперная дива Анна Нетребко. «Очень красиво», - выразилась она. Присоединилась к комплиментам и Виктория Цыганова. Многие другие фолловеры раскритиковали одежду артистки, посчитав, что она выбрала для выхода в свет неуместное платье.