Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после операции на позвоночнике

По словам Эдгарда Запашного, с ним все хорошо и он уже дома. Известный дрессировщик напомнил своим поклонникам, что у него не первая операция на позвоночнике. Он перенес двухчасовой наркоз и удаление двух грыж на 3-5 позвонках. По словам хирурга, который оперировал артиста цирка, Эдгард Запашный вновь сможет поднимать льва на своих плечах. Спустя день после операции директору Московского цирка разрешили вставать с постели. Он признался, что не любит лежать без дела и уже чувствует себя нормально.Эдгард Запашный уже прилетел домой, чтобы поздравить свою дочь с днем рождения. Дрессировщик рассказал фолловерам о том, что в самолете всем раздали салфетки от коронавируса. Все пограничники были в масках, а девушка, которая проверяла паспорт артиста, призналась, что «родина приказала» их надеть. Эдгард Запашный предложил подписчикам поразмышлять, с какой целью это сделано. Он предложил несколько вариантов на выбор: нагнетают ситуацию, перестраховываются, кто-то делает бизнес и «горе от ума». Пользователи с удовольствием обсудили это событие с артистом и подискутировали по поводу эффективности медицинской маски при коронавирусе.