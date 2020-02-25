АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после операции на позвоночнике

Эдгард Запашный ранее признался в микроблоге Instagram, что ему предстоит сложное хирургическое вмешательство, которое проведет один из лучших нейрохирургов. Сегодня директор столичного цирка рассказал о своем самочувствии после сложной операции на позвоночнике.
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после операции на позвоночнике

По словам Эдгарда Запашного, с ним все хорошо и он уже дома. Известный дрессировщик напомнил своим поклонникам, что у него не первая операция на позвоночнике. Он перенес двухчасовой наркоз и удаление двух грыж на 3-5 позвонках. По словам хирурга, который оперировал артиста цирка, Эдгард Запашный вновь сможет поднимать льва на своих плечах. Спустя день после операции директору Московского цирка разрешили вставать с постели. Он признался, что не любит лежать без дела и уже чувствует себя нормально.

Эдгард Запашный уже прилетел домой, чтобы поздравить свою дочь с днем рождения. Дрессировщик рассказал фолловерам о том, что в самолете всем раздали салфетки от коронавируса. Все пограничники были в масках, а девушка, которая проверяла паспорт артиста, призналась, что «родина приказала» их надеть. Эдгард Запашный предложил подписчикам поразмышлять, с какой целью это сделано. Он предложил несколько вариантов на выбор: нагнетают ситуацию, перестраховываются, кто-то делает бизнес и «горе от ума». Пользователи с удовольствием обсудили это событие с артистом и подискутировали по поводу эффективности медицинской маски при коронавирусе.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обозначены детали, которые нельзя покупать на…
В семейной жизни Джулии Робертс назревает новый…
Россиян стали чаще атаковать сталкерские…
«Рада была увидеться»: Татьяна Навка и Леонид Агутин случайно встретились в посольстве…
МВД Ингушетии назвало признаки мошеннических объявлений в…
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после операции на…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель оправдалась за пьяные…
«Государственная задача»: Валентина Матвиенко высказалась за снижение ипотечных ставок в…
Ученые проанализировали с помощью лазера «Великую белую дорогу» народов…
Рудковская поддержала решение Билана о переносе концертов из-за…
Россия предложит создать ПДД для…
Врач призвал отказаться от сахара для спасения от…
Звезда «Дом-2» Юля Белая скрывала правду о семейном…
Надежда Бабкина расплакалась во время съемок «Секрета на…
Ученые из США создали алмаз из частиц…
Вогнал в депрессию: Дочь Александра Малинина подает на певца в…
Эксперт: Коронавирус может привести к ослаблению…
Певица Азиза примерила свадебное платье от дизайнера Аники…
Названы города России с самым загрязненным…
Киев: Владимир Зеленский не получал приглашение на Парад победы 9 мая в…
Наталия Белохвостикова рассказала, почему решилась на усыновление ребенка в 55…
Минпросвещения предлагает выдавать детям-сиротам жилищный сертификат на 1,5 миллиона…
Рита Дакота рассказала об отношении Влада Соколовского к ее новому…
В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000…
Сын Марины Александровой Андрей увлекается игрой на…
Представлены наушники с шумоподавлением Honor Magic…
Алена Кравец готовит иск в суд на три миллиона рублей против Даны…
Microsoft собирается изменить меню «Пуск» в ОС…
Просмотреть все новости