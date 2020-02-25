«Государственная задача»: Валентина Матвиенко высказалась за снижение ипотечных ставок в России





«В последнее время одним из основных движителей в сфере жилищного строительства страны выступало ипотечное кредитования. Сейчас в этом сегменте рынка появились определенные признаки снижения темпов развития. Дело в том, что платежеспособность граждан постепенно сокращается, снижается и спрос, а это значит, что ипотечные займы в будущем могут стать менее доступными для населения, если не будут приняты соответствующие меры. Размер средней ставки по ипотеке на данный момент превышает показатели инфляции уже почти в три раза», - посетовала глава верхней палаты парламента страны.Спикер Совфеда не преминула напомнить собеседнику о том, что о необходимости снижения ставок в сфере жилищного кредитования населения ранее говорил и глава государства Владимир Путин, поддерживает эту позицию и премьер Мишустин. «Иными словами, это уже полноценная государственная задача, решить которую следует без вариантов. Основная ответственность, разумеется, лежит на Минфине. Но и мы со своей стороны постараемся тщательно следить за тем, как изменяются эти показатели в субъектах», - добавила она.