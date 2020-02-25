Ученые проанализировали с помощью лазера «Великую белую дорогу» народов майя

«С помощью лидара стало возможным провести очень подробное исследование дороги. Теперь у нас есть сведения о том, что она не является прямой. Её создавали для охвата различных поселений, и это имеет очень интересные геополитические результаты. Она объединяла не только города, но и людей, живших в регионах между ними», - прокомментировала исследование Трейси Ардрен, представитель Университета Майами (США).





Учёные ранее полагали, что данное шоссе является идеально прямым, а новый анализ показал, что это не так. Оказывается, есть определённые места дороги, ширина которой составляет приблизительно 8 метров, где можно наблюдать поворот. Эксперты полагают, дорога поворачивала по направлению к некрупным городам, располагающимся между Кобой и Яксуной. Судя по всему, при её создании за основу брали политические и стратегические соображения.Согласно утверждениям учёных, для создания дороги выбирали такой материал, который мог бы светиться даже в темноте. Также отмечается, она является такой же уникальной, как и пирамиды, воздвигнутые народом майя на юге Мексики, в Гватемале. Её проложили по очень неровной местности. Однако анализ доказал, что дорога была практически идеально ровной. Для улучшения поверхности бугристые места заполняли землей и большими валунами из известняка, покрытыми белоснежной штукатуркой.