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Ученые проанализировали с помощью лазера «Великую белую дорогу» народов майя

Ученые впервые проанализировали местность с помощью лазера, изучая загадочную 100-километровую каменную дорогу, построенную народом майя 1300 лет назад. Речь идет о «Великой белой дороге», соединяющей древние города Коба и Яксуна.

Учёные ранее полагали, что данное шоссе является идеально прямым, а новый анализ показал, что это не так. Оказывается, есть определённые места дороги, ширина которой составляет приблизительно 8 метров, где можно наблюдать поворот. Эксперты полагают, дорога поворачивала по направлению к некрупным городам, располагающимся между Кобой и Яксуной. Судя по всему, при её создании за основу брали политические и стратегические соображения.
Ученые проанализировали с помощью лазера «Великую белую дорогу» народов майя

«С помощью лидара стало возможным провести очень подробное исследование дороги. Теперь у нас есть сведения о том, что она не является прямой. Её создавали для охвата различных поселений, и это имеет очень интересные геополитические результаты. Она объединяла не только города, но и людей, живших в регионах между ними», - прокомментировала исследование Трейси Ардрен, представитель Университета Майами (США).

Согласно утверждениям учёных, для создания дороги выбирали такой материал, который мог бы светиться даже в темноте. Также отмечается, она является такой же уникальной, как и пирамиды, воздвигнутые народом майя на юге Мексики, в Гватемале. Её проложили по очень неровной местности. Однако анализ доказал, что дорога была практически идеально ровной. Для улучшения поверхности бугристые места заполняли землей и большими валунами из известняка, покрытыми белоснежной штукатуркой.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:34

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