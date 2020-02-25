Россия предложит создать ПДД для космоса





«Нам следует инициировать разработку ПДД для орбиты. Полагаю, России следует это сделать, сейчас мы как раз обсуждаем этот вопрос», - заявил депутат во время круглого стола на тему совершенствования законодательных норм в области космического права. По утверждению российского парламентария, в рамках обсуждения законодатели также принимают во внимание и мнение ученых.В обозримом будущем в околоземное космическое пространство действительно может быть выведено большое количество спутниковых группировок. К примеру, знаменитый американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск планирует вывести порядка 11 000 спутников в рамках реализации проекта под названием Starlink. Кроме того, британская сеть OneWeb также приступила к выводу своих аппаратов на орбиту, общая численность этой группировки составит почти 650 спутников.Россия, в свою очередь, тоже работает в этом направлении. В рамках действующей отечественной программы под названием «Сфера» планируется вывести на орбиту еще около шести сотен аппаратов, первые запуски которых должны начаться уже в 2023 году.