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Россия предложит создать ПДД для космоса

России следует предложить другим космическим державам создать ПДД (правил движения) на орбите Земли в космосе в связи с огромным количеством спутников, которые разные страны планируют запустить в обозримом будущем. С таким предложением выступил зампред профильного комитета Госдумы Денис Кравченко.
Россия предложит создать ПДД для космоса

«Нам следует инициировать разработку ПДД для орбиты. Полагаю, России следует это сделать, сейчас мы как раз обсуждаем этот вопрос», - заявил депутат во время круглого стола на тему совершенствования законодательных норм в области космического права. По утверждению российского парламентария, в рамках обсуждения законодатели также принимают во внимание и мнение ученых.

В обозримом будущем в околоземное космическое пространство действительно может быть выведено большое количество спутниковых группировок. К примеру, знаменитый американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск планирует вывести порядка 11 000 спутников в рамках реализации проекта под названием Starlink. Кроме того, британская сеть OneWeb также приступила к выводу своих аппаратов на орбиту, общая численность этой группировки составит почти 650 спутников.

Россия, в свою очередь, тоже работает в этом направлении. В рамках действующей отечественной программы под названием «Сфера» планируется вывести на орбиту еще около шести сотен аппаратов, первые запуски которых должны начаться уже в 2023 году.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:28

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