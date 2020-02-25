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Врач призвал отказаться от сахара для спасения от коронавируса

Египетский врач по имени Мохсен аль-Нади выступил с призывом отказаться от употребления сахара и содержащих его продуктов ради спасения от коронавируса. Среди прочих мер специалист также называет отказ от употребления ряда продуктов и борьбу с пагубными привычками.
Врач призвал отказаться от сахара для спасения от коронавируса

Как объяснил медик, отказаться от сахара и содержащих его напитков людям следует по одной простой причине – чтобы улучшить защитные качества организма и очистить кровь от вредных веществ, которые только способствуют распространению вирусов. Эту рекомендацию аль-Нади считает особенно актуальной на фоне участившихся сообщений о росте людей с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом нового типа. По его словам, чрезмерное увлечение сладостями может обернуться развитием воспалительных процессов, повреждениями тканей различных органов и прочими неприятностями. В качестве еще одной меры предосторожности врач называет отказ от курения, поскольку табачный дым существенно снижает иммунитет. К числу других советов, которых следует придерживаться для защиты от болезни, специалист также называет соблюдение базовых правил гигиены и в особенности мытья рук.

Мохсен аль-Нади, кроме всего прочего, добавляет, что людям не следует забывать о том, насколько важно систематически употреблять рыбу, поскольку в ней содержится большое количество минералов и витаминов, которые благотворно воздействуют на все органы и системы. Немало пользы, по его убеждению, могут принести и грибы, которые обладают противовоспалительным действием и повышают активность иммунных клеток, улучшая их готовность к противодействию вирусным атакам.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:27

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