Врач призвал отказаться от сахара для спасения от коронавируса





Как объяснил медик, отказаться от сахара и содержащих его напитков людям следует по одной простой причине – чтобы улучшить защитные качества организма и очистить кровь от вредных веществ, которые только способствуют распространению вирусов. Эту рекомендацию аль-Нади считает особенно актуальной на фоне участившихся сообщений о росте людей с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом нового типа. По его словам, чрезмерное увлечение сладостями может обернуться развитием воспалительных процессов, повреждениями тканей различных органов и прочими неприятностями. В качестве еще одной меры предосторожности врач называет отказ от курения, поскольку табачный дым существенно снижает иммунитет. К числу других советов, которых следует придерживаться для защиты от болезни, специалист также называет соблюдение базовых правил гигиены и в особенности мытья рук.Мохсен аль-Нади, кроме всего прочего, добавляет, что людям не следует забывать о том, насколько важно систематически употреблять рыбу, поскольку в ней содержится большое количество минералов и витаминов, которые благотворно воздействуют на все органы и системы. Немало пользы, по его убеждению, могут принести и грибы, которые обладают противовоспалительным действием и повышают активность иммунных клеток, улучшая их готовность к противодействию вирусным атакам.