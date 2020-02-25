Надежда Бабкина расплакалась во время съемок «Секрета на миллион»

По словам зрителей канала НТВ, они едва узнали Надежду Бабкину. 69-летняя певица во время съемок часто подолгу молчала и неоднократно плакала. Было видно, что разговор о жизни дается ей непросто. В анонсе, который был опубликован в микроблоге Instagram телеканала, есть намек на то, что певица пошла до конца и раскрыла свой главный секрет. Артистка заявила, что эту информацию «никто в жизни не знал», но она готова раскрыть страшную тайну, чтобы «покончить с ней навсегда».Некоторые пользователи Сети сомневались в том, что в студии действительно была Надежда Бабкина. Им показалось, что это «двойник» певицы. Многие критиковали артистку за то, что она стремится выглядеть моложе своих лет, но в результате ее лицо изменилось до неузнаваемости. Также Надежду Бабкину обвинили в неискренности, которую она проявила в студии программы Леры Кудрявцевой.