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Надежда Бабкина расплакалась во время съемок «Секрета на миллион»

Гостьей Леры Кудрявцевой стала Надежда Бабкина, программа с которой выйдет в эфир 29 февраля. Зрители, которые были в студии во время съемок «Секрета на миллион», были шокированы внешностью артистки и тем, что она расплакалась, когда получила конверт со страшным секретом.
Надежда Бабкина расплакалась во время съемок «Секрета на миллион»

По словам зрителей канала НТВ, они едва узнали Надежду Бабкину. 69-летняя певица во время съемок часто подолгу молчала и неоднократно плакала. Было видно, что разговор о жизни дается ей непросто. В анонсе, который был опубликован в микроблоге Instagram телеканала, есть намек на то, что певица пошла до конца и раскрыла свой главный секрет. Артистка заявила, что эту информацию «никто в жизни не знал», но она готова раскрыть страшную тайну, чтобы «покончить с ней навсегда».

Некоторые пользователи Сети сомневались в том, что в студии действительно была Надежда Бабкина. Им показалось, что это «двойник» певицы. Многие критиковали артистку за то, что она стремится выглядеть моложе своих лет, но в результате ее лицо изменилось до неузнаваемости. Также Надежду Бабкину обвинили в неискренности, которую она проявила в студии программы Леры Кудрявцевой.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:22

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