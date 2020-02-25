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Киев: Владимир Зеленский не получал приглашение на Парад победы 9 мая в Москве

Проведение парада в честь 75-летия Победы в ВОВ может пройти без президента Украины Владимира Зеленского. Он не получал соответствующего приглашения, сообщили в Киеве.
Киев: Владимир Зеленский не получал приглашение на Парад победы 9 мая в Москве

По словам представителей офиса главы государства, после изучения поступившей корреспонденции отделом документального обеспечения выяснилось, что документ с приглашением на московский парад отсутствует. Между тем, издание News.ru сообщает, что Владимиру Зеленскому Россия уже направила его, но коллега Владимира Путина пока не ответил. Политическая фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала лидера страны ответить, намерен ли он отправиться в Москву на 9 мая. Помощник руководителя РФ Юрий Ушаков утверждал ранее, что Зеленскому отправят пригласительное письмо на предстоящий парад. В Киеве считают важным, чтобы президент посетил Москву в рамках праздника. Член партии «Оппозиционная платформа За жизнь» Вадим Рабинович уверен, что в Белокаменную следует поехать парламентской делегации.

В нынешнем году празднуется 75-летие завершения ВОВ и победы над странами «Оси». Большие масштабные торжества пройдут в РФ и некоторых государствах СНГ. В Москве запланирован военный парад, в рамках которого поучаствуют тысячи военных и сотни орудий. В памятный день в России откроют крупнейший памятник - Ржевский мемориал, представляющий собой скульптуру солдата высотой в 25 метров.

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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:52

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