Вогнал в депрессию: Дочь Александра Малинина подает на певца в суд
Предполагаемая дочь Александра Малинина Кира Евдокимова заявляет, что после встречи с артистом впала в довольно глубокую депрессию из-за грубости последнего и едких высказываний в адрес ее матери – Ольги Зарубиной. Теперь «наследница» популярного музыканта планирует подать на него в суд.
Еще 10 лет тому назад певица Ольга Зарубина впервые призналась, что настоящим отцом ее дочери является Александр Малинин. Тогда сам артист скептически воспринял откровения бывшей жены, будучи уверенным в том, что отцом Киры является совершенно другой человек, однако проходить ДНК-тест отказался. Более того, Малинин уверен, что девочка росла практически брошенным ребенком. «Никто ею не занимался, она ушла из дома в 14 лет, жила неизвестно где. Незавидная судьба у ребенка. Первым моим желанием было помочь как-то, принять участие в ее жизни. Я даже на гастроли ее пригласил», - вспоминал позднее певец. А вот его экс-жена эти слова отрицает и утверждает, что артист не помогал дочери, и назвала его слова «чистой ложью».
Впрочем, жестче всего на эту ситуацию отреагировала сама Кира Евдокимова, которая заявила, что из-за оскорбительных высказываний отца впала в депрессию и до сих пор не может избавиться от негатива. Кроме того, инициатором скандала она называет нынешнюю супругу артиста Эмму, дескать, именно она препятствует ее общению с отцом. Теперь она решила привлечь отца к ответу в суде за его высказывания.
Еще 10 лет тому назад певица Ольга Зарубина впервые призналась, что настоящим отцом ее дочери является Александр Малинин. Тогда сам артист скептически воспринял откровения бывшей жены, будучи уверенным в том, что отцом Киры является совершенно другой человек, однако проходить ДНК-тест отказался. Более того, Малинин уверен, что девочка росла практически брошенным ребенком. «Никто ею не занимался, она ушла из дома в 14 лет, жила неизвестно где. Незавидная судьба у ребенка. Первым моим желанием было помочь как-то, принять участие в ее жизни. Я даже на гастроли ее пригласил», - вспоминал позднее певец. А вот его экс-жена эти слова отрицает и утверждает, что артист не помогал дочери, и назвала его слова «чистой ложью».
Впрочем, жестче всего на эту ситуацию отреагировала сама Кира Евдокимова, которая заявила, что из-за оскорбительных высказываний отца впала в депрессию и до сих пор не может избавиться от негатива. Кроме того, инициатором скандала она называет нынешнюю супругу артиста Эмму, дескать, именно она препятствует ее общению с отцом. Теперь она решила привлечь отца к ответу в суде за его высказывания.