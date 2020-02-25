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Вогнал в депрессию: Дочь Александра Малинина подает на певца в суд

Предполагаемая дочь Александра Малинина Кира Евдокимова заявляет, что после встречи с артистом впала в довольно глубокую депрессию из-за грубости последнего и едких высказываний в адрес ее матери – Ольги Зарубиной. Теперь «наследница» популярного музыканта планирует подать на него в суд.

Еще 10 лет тому назад певица Ольга Зарубина впервые призналась, что настоящим отцом ее дочери является Александр Малинин. Тогда сам артист скептически воспринял откровения бывшей жены, будучи уверенным в том, что отцом Киры является совершенно другой человек, однако проходить ДНК-тест отказался. Более того, Малинин уверен, что девочка росла практически брошенным ребенком. «Никто ею не занимался, она ушла из дома в 14 лет, жила неизвестно где. Незавидная судьба у ребенка. Первым моим желанием было помочь как-то, принять участие в ее жизни. Я даже на гастроли ее пригласил», - вспоминал позднее певец. А вот его экс-жена эти слова отрицает и утверждает, что артист не помогал дочери, и назвала его слова «чистой ложью».

Впрочем, жестче всего на эту ситуацию отреагировала сама Кира Евдокимова, которая заявила, что из-за оскорбительных высказываний отца впала в депрессию и до сих пор не может избавиться от негатива. Кроме того, инициатором скандала она называет нынешнюю супругу артиста Эмму, дескать, именно она препятствует ее общению с отцом. Теперь она решила привлечь отца к ответу в суде за его высказывания.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:10

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