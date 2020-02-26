Внучка Михаила Боярского: «Уменьшать грудь я не собираюсь»

На протяжении нескольких лет Катерину Боярскую называют «преемницей Анны Семенович». Большинство поклонников были убеждены, что известная певица прибегала к услугам пластического хирурга. Но после того, как Анна Семенович стала гостьей программы «Секрет на миллион», стало известно, что огромная грудь – это диагноз. У певицы гигантомастия, поэтому ей пришлось сделать операцию по уменьшению бюста. Артистка испытывает дискомфорт и очень страдает от своей болезни, так как огромная грудь, которая постоянно растет, доставляет ей массу неудобств.Фолловеры Катерины Боярской спросили у нее, есть ли у девушки гигантомастия. Но внучка Михаила Боярского заверила, что у нее нет никаких проблем и поклонники «не дождутся», чтобы она уменьшила свой бюст. В комментариях 21-летней девушки посоветовали пообщаться с Анной Семенович и спросить у певицы по поводу диагноза.