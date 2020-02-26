Внучка Михаила Боярского: «Уменьшать грудь я не собираюсь»
В своем микроблоге Instagram Катерина Боярская часто публикует снимки, сделанные во время различных фотосессий. 21-летняя внучка легендарного Михаила Боярского после многочисленных комментариев фолловеров заявила, что не собирается уменьшать грудь.
На протяжении нескольких лет Катерину Боярскую называют «преемницей Анны Семенович». Большинство поклонников были убеждены, что известная певица прибегала к услугам пластического хирурга. Но после того, как Анна Семенович стала гостьей программы «Секрет на миллион», стало известно, что огромная грудь – это диагноз. У певицы гигантомастия, поэтому ей пришлось сделать операцию по уменьшению бюста. Артистка испытывает дискомфорт и очень страдает от своей болезни, так как огромная грудь, которая постоянно растет, доставляет ей массу неудобств.
Фолловеры Катерины Боярской спросили у нее, есть ли у девушки гигантомастия. Но внучка Михаила Боярского заверила, что у нее нет никаких проблем и поклонники «не дождутся», чтобы она уменьшила свой бюст. В комментариях 21-летней девушки посоветовали пообщаться с Анной Семенович и спросить у певицы по поводу диагноза.
На протяжении нескольких лет Катерину Боярскую называют «преемницей Анны Семенович». Большинство поклонников были убеждены, что известная певица прибегала к услугам пластического хирурга. Но после того, как Анна Семенович стала гостьей программы «Секрет на миллион», стало известно, что огромная грудь – это диагноз. У певицы гигантомастия, поэтому ей пришлось сделать операцию по уменьшению бюста. Артистка испытывает дискомфорт и очень страдает от своей болезни, так как огромная грудь, которая постоянно растет, доставляет ей массу неудобств.
Фолловеры Катерины Боярской спросили у нее, есть ли у девушки гигантомастия. Но внучка Михаила Боярского заверила, что у нее нет никаких проблем и поклонники «не дождутся», чтобы она уменьшила свой бюст. В комментариях 21-летней девушки посоветовали пообщаться с Анной Семенович и спросить у певицы по поводу диагноза.