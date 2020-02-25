Певица Азиза примерила свадебное платье от дизайнера Аники Керимовой
Певица Азиза - яркая и уникальная женщина, окруженная большим количеством мужчин, утверждают поклонники. Недавно стало известно, что исполнительница отправилась в свадебный салон от дизайнера Аники Керимовой для примерки платья, поскольку приняла предложение бизнесмена Александра Бродолина.
Несколько раз Азиза уже пыталась выйти замуж, однако в силу определённых обстоятельств она так и не смогла связать себя узами брака. И вот недавно она объявила, что приняла предложение руки и сердца от Александра Бродолина. Однако зная о непредсказуемом и вспыльчивом характере исполнительницы, не все верят, что данная свадьба может состояться, поскольку не прошло и года после того, как она расторгла помолвку с композитором Олегом Бескровным. Причиной такого поступка стал отказ её избранника бросить курить. Впрочем всё свидетельствует о серьёзности намерений Азизы и её возлюбленного.
Они собираются пойти под венец после 10 лет знакомства. На данный момент артистка находится на этапе подготовки к торжеству. Она выбирает свадебное платье. Недавно Азизе пришлось посетить свадебный салон самого известного дизайнера Аники Керимовой. Наряд для певицы выполняется на заказ, а сотрудники салона заявляют, что он будет по-настоящему роскошный и дорогой. Азиза уже примеряла ориентировочную вариацию свадебного платья, и даже на этой стадии, по мнению экспертов, исполнительница выглядит в нём просто шикарно. Стоит отметить, что для создания великолепного наряда будет использован дорогостоящий шёлк, а также французское кружево.
Несколько раз Азиза уже пыталась выйти замуж, однако в силу определённых обстоятельств она так и не смогла связать себя узами брака. И вот недавно она объявила, что приняла предложение руки и сердца от Александра Бродолина. Однако зная о непредсказуемом и вспыльчивом характере исполнительницы, не все верят, что данная свадьба может состояться, поскольку не прошло и года после того, как она расторгла помолвку с композитором Олегом Бескровным. Причиной такого поступка стал отказ её избранника бросить курить. Впрочем всё свидетельствует о серьёзности намерений Азизы и её возлюбленного.
Они собираются пойти под венец после 10 лет знакомства. На данный момент артистка находится на этапе подготовки к торжеству. Она выбирает свадебное платье. Недавно Азизе пришлось посетить свадебный салон самого известного дизайнера Аники Керимовой. Наряд для певицы выполняется на заказ, а сотрудники салона заявляют, что он будет по-настоящему роскошный и дорогой. Азиза уже примеряла ориентировочную вариацию свадебного платья, и даже на этой стадии, по мнению экспертов, исполнительница выглядит в нём просто шикарно. Стоит отметить, что для создания великолепного наряда будет использован дорогостоящий шёлк, а также французское кружево.