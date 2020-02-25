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Певица Азиза примерила свадебное платье от дизайнера Аники Керимовой

Певица Азиза - яркая и уникальная женщина, окруженная большим количеством мужчин, утверждают поклонники. Недавно стало известно, что исполнительница отправилась в свадебный салон от дизайнера Аники Керимовой для примерки платья, поскольку приняла предложение бизнесмена Александра Бродолина.
Певица Азиза примерила свадебное платье от дизайнера Аники Керимовой

Несколько раз Азиза уже пыталась выйти замуж, однако в силу определённых обстоятельств она так и не смогла связать себя узами брака. И вот недавно она объявила, что приняла предложение руки и сердца от Александра Бродолина. Однако зная о непредсказуемом и вспыльчивом характере исполнительницы, не все верят, что данная свадьба может состояться, поскольку не прошло и года после того, как она расторгла помолвку с композитором Олегом Бескровным. Причиной такого поступка стал отказ её избранника бросить курить. Впрочем всё свидетельствует о серьёзности намерений Азизы и её возлюбленного.

Они собираются пойти под венец после 10 лет знакомства. На данный момент артистка находится на этапе подготовки к торжеству. Она выбирает свадебное платье. Недавно Азизе пришлось посетить свадебный салон самого известного дизайнера Аники Керимовой. Наряд для певицы выполняется на заказ, а сотрудники салона заявляют, что он будет по-настоящему роскошный и дорогой. Азиза уже примеряла ориентировочную вариацию свадебного платья, и даже на этой стадии, по мнению экспертов, исполнительница выглядит в нём просто шикарно. Стоит отметить, что для создания великолепного наряда будет использован дорогостоящий шёлк, а также французское кружево.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:06

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