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Наталия Белохвостикова рассказала, почему решилась на усыновление ребенка в 55 лет

Известная российская актриса театра и кино, а также самая молодая в истории лауреат Госпремии Наталия Белохвостикова стала гостьей популярного ток-шоу «Судьба человека». В беседе с ведущим в эфире телеканала «Россия 1» народная артистка откровенно рассказала о причинах, по которым она в свои 55 лет решилась взять ребенка из детского дома.
Наталия Белохвостикова рассказала, почему решилась на усыновление ребенка в 55 лет

Наталья Белохвостикова и ее супруг Владимир Наумов в браке родили и воспитали единственную дочь Наталью. Более того, у Наумова есть сын Алексей от прежнего брака. Но эти обстоятельства не помешали артистам уже в почтенном возрасте усыновить 3-летнего мальчика из детского дома. Сейчас их приемному сыну Кириллу уже 16, однако первое знакомство с ним артистка до сих пор вспоминает с особой нежностью. «В 3 года он был таким смешным, но уже тогда размышлял философски. Еще во время нашей первой встречи я была удивлена его просьбе подарить ему крестик. Как я только не пыталась баловать его различными игрушками, но он продолжал настаивать именно на этом. После этого словно мороз по коже прошел, и я сразу же поняла, что в этом мире ничего не случается просто так», - вспоминает актриса события тех лет.

В результате семья решилась забрать ребенка из детдома. Более того, как утверждает сама Белохвостикова, с появлением в их доме маленького Кирилла окружающий ее мир претерпел разительных изменений. Знаменитость утверждает, что буквально растворилась в приемном ребенке и уже не могла представить свою жизнь без него.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:46

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