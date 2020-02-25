Наталия Белохвостикова рассказала, почему решилась на усыновление ребенка в 55 лет





Наталья Белохвостикова и ее супруг Владимир Наумов в браке родили и воспитали единственную дочь Наталью. Более того, у Наумова есть сын Алексей от прежнего брака. Но эти обстоятельства не помешали артистам уже в почтенном возрасте усыновить 3-летнего мальчика из детского дома. Сейчас их приемному сыну Кириллу уже 16, однако первое знакомство с ним артистка до сих пор вспоминает с особой нежностью. «В 3 года он был таким смешным, но уже тогда размышлял философски. Еще во время нашей первой встречи я была удивлена его просьбе подарить ему крестик. Как я только не пыталась баловать его различными игрушками, но он продолжал настаивать именно на этом. После этого словно мороз по коже прошел, и я сразу же поняла, что в этом мире ничего не случается просто так», - вспоминает актриса события тех лет.В результате семья решилась забрать ребенка из детдома. Более того, как утверждает сама Белохвостикова, с появлением в их доме маленького Кирилла окружающий ее мир претерпел разительных изменений. Знаменитость утверждает, что буквально растворилась в приемном ребенке и уже не могла представить свою жизнь без него.