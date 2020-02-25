Ученые из США создали алмаз из частиц нефти





Исследование научных сотрудников Стэнфордского университета и центра SLAC продемонстрировало возможность получить алмаз из нефти. Эксперты синтезировали драгоценности из иных материалов на протяжении шести десятков лет, но обычно для превращения нужно огромное количество энергии, времени или добавления катализатора, способного уменьшать качество готового изделия. Американские специалисты намеревались создать такую систему, где один элемент переоборудуется в алмаз без применения дополнительных компонентов.Для синтезирования продукта представители Стэнфордского университета начали свою работу с трех видов порошка, которые извлекли с танкеров, транспортирующих «черное золото». В процессе они воспользовались иглой, чтобы подцепить субстанцию под микроскопом. Они смогли различить атомы, находящиеся по пространственной схеме, так и те, из которых состоит кристалл драгоценного камня.Далее они сложили в барокамеру диамондоиды и нагрели образцы при помощи лазера, после чего изучили полученный результат и запустили компьютерную модель. Это помогло ученым понять суть преобразования, когда диамондоид реорганизуется в алмаз с малой энергией и всего за долю секунды.