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Рудковская поддержала решение Билана о переносе концертов из-за здоровья

В своем микроблоге Instagram Дима Билан объявил о том, что его ближайшие концерты не могут состояться по уважительной причине, а именно из-за состояния здоровья артиста. В комментариях к видео своего подопечного поддержала продюсер Яна Рудковская.
Рудковская поддержала решение Билана о переносе концертов из-за здоровья

Бизнеследи написала, что понимает артиста, как никто другой. Яна Рудковская вспомнила, как работала 90 дней подряд без выходных. После того, как ледовые шоу закончились, она два дня просто лежала без сил. А ее супруга Евгения Плющенко увозили с выступлений на «скорой помощи», после чего фигурист сразу попал на операционный стол. Продюсер отметила, что Дима Билан работал по 24 концерта в месяц, и напомнила, что он человек, а не робот. Светская львица подчеркнула, что «здоровье нельзя купить за деньги».

Накануне Дима Билан выступил в Германии в нескольких городах, после чего у него были запланированы гастроли в России. Но по состоянию здоровья он был вынужден перенести свои концерты. Артист признался, что во время немецкого тура ему пришлось выступать, превозмогая боль.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:30

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