Эксперт: Коронавирус может привести к ослаблению рубля





Во время торгов 25 февраля курс доллара в отношении рубля поднимался до 65 рублей 60 копеек, что стало максимальным показателем с октября 2019 года. Также колебался в сторону роста и курс евро, порой достигая максимумов начала минувшего года. После обеда основные мировые валюты немного отступили, однако общая тенденция к ослаблению рубля все же прослеживается. «С начала января 2020 года доллар находится на повышающем тренде, полагаю, что в ближайшие несколько недель он может достичь отметки в 67 рублей. Похожая ситуация складывается и по евро. Вспышка вируса в КНР вызвала опасения по поводу будущего объема спроса на нефть. А по мере выявления новых зараженных за пределами Китая эти настроения только усиливаются, что привело к падению цен. Признаков скорого восстановления этих показателей нет», - уверен эксперт.В связи с указанными обстоятельствами, уверен Верников, в ближайшее время рубль ожидает новое давление, которое может вылиться в ослабление позиций российской валюты на рынке.