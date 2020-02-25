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Названы города России с самым загрязненным воздухом

Специалисты швейцарской компании IQAir провели исследование, по итогам которого составили рейтинг городов с самым грязным воздухом. Вошли в этот список и девять российских городов.
Названы города России с самым загрязненным воздухом

Как оказалось, самым грязным воздухом в России может «похвастаться» Красноярск. Вторым по загрязненности российским городом признали пгт. Зырянку (Саха), третьим – столицу Приморья Владивосток. Также в ТОП-5 самых «грязных» городов страны попали Тольятти и Геленджик. А вот Москва оказалась только седьмой. На девятом месте этого рейтинга расположился и Санкт-Петербург. Москва оказалась в нижней части рейтинга загрязнения мировых столиц, что свидетельствует об относительной чистоте столичного воздуха.

При этом отмечается, что уровень загрязненности воздуха в городах России находится в зависимости от времени года. По словам авторов исследования, в том же Красноярске в июле месяце был зафиксирован уровень загрязнения, который можно считать вредным для организма чувствительных людей. При этом, всего месяцем ранее в городе были зафиксированы показатели, которые полностью соответствуют стандартам ВОЗ по безопасности окружающей среды. В общем рейтинге стран с самым грязным воздухом Российская Федерация расположилась на 81-м месте. Самый же грязный воздух, как показали результаты исследования, в Бангладеш, Пакистане и Монголии. А самыми чистыми странами в мире признаны Багамские и Виргинские острова, а также Исландия.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:58

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