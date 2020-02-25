Минпросвещения предлагает выдавать детям-сиротам жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей
Дети-сироты, а также дети, которые остались без попечения родителей, в будущем смогут получить от государства не жилую площадь, а жилищный сертификат на сумму около полутора миллионов рублей. Ввести такие нормы предлагает новая законодательная инициатива Минпросвещения. Документ уже подготовлен специалистами ведомства и опубликован на едином портале нормативных актов.
Сообщается, что данным документом предлагается существенно расширить инструменты обеспечения российских детей-сирот собственным жильем, а также принять новые нормы, которые были бы направлены на сокращение численности сирот, нуждающихся в жилье. Теперь предлагается не выдавать этой категории лиц жилую площадь, а предоставлять им документ, который дает право на единовременное выделение средств из регионального бюджета для покупки соответствующей собственности.
Авторы данного законопроекта объясняют, что сумму в 1,5 миллиона рублей, которая упоминается в тексте документа, они получили простым путем. Ориентируясь на среднюю стоимость одного метра жилой площади в России за последний квартал 2019 года, которая составляет чуть больше 45 000 рублей, они просто умножили ее на количество полагаемых детям-сиротам квадратных метров жилья. В последнем случае, напомним, речь идет о 33 метрах.
Сообщается, что данным документом предлагается существенно расширить инструменты обеспечения российских детей-сирот собственным жильем, а также принять новые нормы, которые были бы направлены на сокращение численности сирот, нуждающихся в жилье. Теперь предлагается не выдавать этой категории лиц жилую площадь, а предоставлять им документ, который дает право на единовременное выделение средств из регионального бюджета для покупки соответствующей собственности.
Авторы данного законопроекта объясняют, что сумму в 1,5 миллиона рублей, которая упоминается в тексте документа, они получили простым путем. Ориентируясь на среднюю стоимость одного метра жилой площади в России за последний квартал 2019 года, которая составляет чуть больше 45 000 рублей, они просто умножили ее на количество полагаемых детям-сиротам квадратных метров жилья. В последнем случае, напомним, речь идет о 33 метрах.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:40