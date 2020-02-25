ФСБ до конца 2020 года обзаведется третьим сторожевым кораблем проекта 22100





Основной задачей сторожевых пограничных кораблей является охрана экономической зоны страны. Представители зеленодольского предприятия могут продолжить создавать такие машины для удовлетворения потребностей ФСБ. Они также отметили, что корабль проекта «Анадырь» «Петропавловск-Камчатский», который закончил испытания в прошедшем году, в данное время располагается в Мурманске, а его экипаж подготавливается к переходу по Северному морскому пути к постоянной базе на территории Камчатки. Ведущее судно программы 22100 «Полярная звезда» последние четыре года служит в пограничном управлении ФСБ РФ по Западному арктическому району.Ожидаемый к концу 2020 года корабль первоначально отправится вначале в столицу Заполярья на временное нахождение. На сегодняшний день остается неизвестным, какой именно участок морских рубежей он станет охранять. В Мурманске у федеральных силовиков имеется пункт базирования для сторожевых судов, прошедший реконструкцию два года назад.Первый объект под названием «Дмитрий Рогачев» в составе флота оказался в конце ушедшего года, тогда же на воду спустили «Павла Державина». Планируется осуществить то же самое с кораблями «Николай Сипягин» и «Виктор Великий» в ближайшие пару лет. Все разработки проекта 22100 развивают скорость до 30 узлов, дальность плавания составляет 6000 морских миль. На бортах предусматривается установка зенитных комплексов, минных сооружений и универсальных ракетных установок.