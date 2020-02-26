ТОП-3 опасных веществ, которые вырабатывает организм каждого человека





Как известно, алкогольные напитки пагубно влияют на здоровье человека. Но не многие знают, что микроскопические дозы спиртного могут попадать в организм из воздуха, воды и некоторых продуктов питания. Ученые сообщают, что вырабатываемое количество этилового соединения, хоть и имеет потенциальную опасность, но не в малом количестве, как при естественном образовании в крови из кислорода или еды.Кроме того, организм может производить цианид, уран и другие радиоактивные вещества. Некоторые из них самостоятельно выводятся в процессе очищения печени, но другие имеют накопительное свойство, способное навредить работе внутренних органов. Чаще всего такие микроэлементы попадают в тело человека через дыхательные пути или пищеварительный тракт.Ученые сообщают, что при минимальном количестве опасных веществ, мужчина или женщина не почувствуют особого недомогания, в противном случае необходимо обратится за медицинской помощью.