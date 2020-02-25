Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в истории

Д. Б. Купер

Дело «Таман Шуд»

Атлантида

Рукопись Войнича

Сигнал «Wow!»

«Таосский гул»

Лох-несское чудовище

Амелия Эрхарт

Джек-потрошитель

Бермудский треугольник





Инцидент с неким Купером произошел в 1971 году. Тогда террорист захватил самолет Boeing 727, на борту которого находились 42 пассажира. Лайнер должен был лететь из Портленда в Сиэтл. Мужчина заявил, что заставит пилотов двигаться в сторону земли, если на его счет не будут переведены 200 тысяч долларов. После получения выкупа террорист приземлил борт, но приказал капитану взлетать. Выпрыгнув из салона с парашютом, мужчина просто исчез. Найти его не удалось по сей день. По одной из версий ФБР, террорист погиб, но его тело не было обнаружено.Данный инцидент носит мистический характер. В декабре 1948 года на пляже в Аделаиде было обнаружено тело мужчины. В ходе осмотра оказалось, что на трупе отсутствуют следы насильственной смерти. Также правоохранители установили, что мужчина до инцидента был полностью здоров. В его карманах нашли билет на автобус, жевательную резинку, сигареты, монеты, спички и несколько других вещей. Также при себе у него был небольшой клочок бумаги из книги Омара Хайяма, на котором виднелась надпись Tamam Shud. Полиции по сей день не удалось установить даже личность погибшего.Атлантида считается одной из основных тайн в истории. Легендарный остров, который описывается во многих древних писаниях Страбона, Диодора Сицилийского, Прокла и Геродота, мог существовать примерно в 9500 году до нашей эры. По одной из версий, город, расположенный на нем, неожиданно ушел под воду. По мнению многих историков, легенда об Атландите является вымыслом. Несмотря на это, город закрепился даже в современной поп-культуре. По мотивам историй философов были написаны многочисленные книги и сняты фильмы. Атлантида нашла отражение даже в комиксах. Именно в подводном городе жил знаменитый Аквамен.Книга, которая была написана в середине XV века, породила массу легенд. Язык, который в ней использовался, не удалось разгадать по сей день. В книге имеется более 240 страниц, но все они написаны на непонятном наречии с использованием странных символов. По одной из теорий, некий писатель записывал слова инопланетян, получая информацию при помощи телепатии. Из-за этого он использовал родной язык пришельцев. Существует также теория, что эта книга просто набор бессмысленных случайных символов, не имеющих никакого смысла. Даже современные криптографы не могут разгадать ее при помощи самого передового оборудования.Тема пришельцев и существования жизни других планет обсуждаются на протяжении последних нескольких веков. В 1977 году доктор Джерри Эйман зафиксировал странный космический сигнал, который расшифровывался в виде послания «Wow!» Поймать его удалось при помощи радиотелескопа, расположенного в Университете штата Огайо. Аномальный сигнал звучал ровно 72 секунды, после чего больше никогда не повторялся. Ученые по сей день не могут вычислить местонахождение источника сообщений.Данное аномальное явление было впервые зафиксировано в США в штате Нью-Мексико. По словам местных жителей, на проселочной трассе может неожиданно казаться, что человек находится на огромной магистрали с сотнями машин, хотя рядом нет даже небольшой дороги. Подобные явления известны с начала 60-х годов XX века и наблюдались практически по всему миру. Длительное прослушивание странного звука чревато появлением головокружения, болей, тошноты и даже расстройства желудка.Несси стала настоящей легендой с момента появления первых мифов о древнем чудовище, живущем в озере Лох-Несс. По словам очевидцев, размер существа составлял до 250 метров в длину. Существует несколько теорий, объясняющих природу предполагаемого животного. По одной из них, речь идет об огромном динозавре, который дожил до современности. Ученым ранее удалось просканировать дно озера при помощи специальных приборов, но на нем не было выявлено никаких следов огромного существа. В то же время, ни один эксперт не может опровергнуть его существование.Амелия Мэри Эрхарт стала первым американским пилотом, который решился на кругосветный полет. Несмотря на длительную подготовку к событию, что-то пошло не так, ввиду чего борт пропал в центральной части Тихого океана. Специалисты того времени заявляли, что сигнал просто оборвался, хотя никаких помех не было замечено. Правительство США потратило более 4 миллионов долларов на спасательную операцию, но она не принесла никаких результатов.Джек-потрошитель стал настоящей легендой и частью современной поп-культуры. Он действовал в лондонском районе Вайтчепел в 1888 году. По словам очевидцев, убийца носил длинный плащ и нападал исключительно на проституток среднего возраста. Также он определенно имел знания в анатомии и хирургии, часто вырезая органы из тел. К расследованию многочисленных инцидентов подключили лучших детективов, но даже они не смогли найти ни одной зацепки по делу.На первом месте рейтинга оказался легендарный Бермудский треугольник. Он располагается в Атлантическом океане и имеет площадь примерно в 4 тысячи квадратных километров. Именно его считают причиной исчезновения порядка 100 кораблей. С ним связывают и пропажу американских бомбардировщиков, которые 5 декабря 1945 года взлетели с базы военно-морских сил США в Форт-Лодердейле и не добрались до места назначения.