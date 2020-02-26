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110 миллионов лет: Ученые впервые нашли окаменелую древесину и смолу из мелового периода

Исследователи сумели впервые обнаружить окаменелые останки древесины и смолы, которые относятся к меловому периоду. Возраст указанной находки составляет примерно 110 миллионов лет.
110 миллионов лет: Ученые впервые нашли окаменелую древесину и смолу из мелового периода

Во время работы с находкой ученые обратили внимание на тонкие полоски похожего на янтарь материала, которые были заперты внутри окаменелых листьев. Уникальность этого драгоценного камня состоит в том, что в сравнении с янтарем он был образован не из окаменевшей смолы. Более того, ученые полагают, что камедь может растворяться в воде, а потому не сможет долго храниться в растительных ископаемых. Вообще отмечается, что растения часто выделяют жидкости, которые впоследствии образуют смолу или камедь. При этом, два этих материала отличаются по своему химическому составу. Но найденная ими окаменелая камедь внешне очень похожа на янтарь, отчего и был сделан вывод о том, что в ископаемых растениях могут содержаться и другие вещества, которые при выделении имеют янтарный цвет.

Сообщается, что данное открытие может стать опровержением основной теории о том, что смолы и камеди не могут храниться в окаменелостях растительности и другой органике. Как оказалось, это не совсем так. Исследователи утверждают, что это открытие позволит не просто узнать много нового о растительной камеди, но еще и определить химические процессы, которые помогли найденному образцу сохраниться на протяжении более чем сотни миллионов лет.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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