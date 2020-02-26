Ева Мендес отреагировала на слова хейтеров, которые посчитали её «старой»

В скором времени Ева Мендес будет праздновать 46-й день рождения, однако большинство поклонников полагают, что её внешний вид не соответствует «паспортным данным», поскольку она выглядит намного моложе. Однако некоторые, не стесняясь выражений, называет актрису «старой». На эти слова знаменитость отреагировала по-философски и отметила, её возраст не вызывает в ней чувство стыда, наоборот, она очень гордится тем, что смогла накопить большое количество опыта, но также Ева Мендес удивляется быстрому течению времени и приближающейся зрелости.Знаменитость рассказала, что с испанского фраза «мне 46» переводится как «у меня есть 46 лет» или «я прожил 46 лет». Это означает, что человек не должен ощущать бремя возраста, а большое значение придаётся прожитым годам и жизненному опыту, которое человек получил за это время. Актриса не держит обиду на критиков, полагая, что люди, судя по всему, хотят лишь оскорбить, однако пишут комментарии «не со зла». Она также прокомментировала ситуацию с боязнью некоторых людей стареть. Актриса полагает, это происходит из-за навязанной обществом мысли о том, что необходимо всегда выглядеть молодо и свежо. Такая тенденция её пугает.