АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Ева Мендес отреагировала на слова хейтеров, которые посчитали её «старой»

Ева Мендес давая в одном из недавних интервью отреагировала на слова хейтеров, которые посчитали её «старой». Ей 45 лет и актриса сообщила, что данный возраст вызывает в ней чувство гордости, хотя порой она немного в шоке от количества прожитых лет.

В скором времени Ева Мендес будет праздновать 46-й день рождения, однако большинство поклонников полагают, что её внешний вид не соответствует «паспортным данным», поскольку она выглядит намного моложе. Однако некоторые, не стесняясь выражений, называет актрису «старой». На эти слова знаменитость отреагировала по-философски и отметила, её возраст не вызывает в ней чувство стыда, наоборот, она очень гордится тем, что смогла накопить большое количество опыта, но также Ева Мендес удивляется быстрому течению времени и приближающейся зрелости.

Знаменитость рассказала, что с испанского фраза «мне 46» переводится как «у меня есть 46 лет» или «я прожил 46 лет». Это означает, что человек не должен ощущать бремя возраста, а большое значение придаётся прожитым годам и жизненному опыту, которое человек получил за это время. Актриса не держит обиду на критиков, полагая, что люди, судя по всему, хотят лишь оскорбить, однако пишут комментарии «не со зла». Она также прокомментировала ситуацию с боязнью некоторых людей стареть. Актриса полагает, это происходит из-за навязанной обществом мысли о том, что необходимо всегда выглядеть молодо и свежо. Такая тенденция её пугает.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ева Мендес отреагировала на слова хейтеров, которые посчитали её…
Археологи из Египта и Италии обнаружили "охранника мумий" в древней…
«Мое идеальное тело»: Мария Кожевникова ответила на критику откровенным…
Новый Porsche 911 украсят отпечатками пальцев…
Бывший пленник ливийской тюрьмы поражен стойкостью российского социолога…
«Я так горжусь ею»: Пэрис Хилтон прокомментировала дружбу с…
Ученые обнаружили не нуждающийся в кислороде живой…
Названы особенности Mercedes Gelandewagen службы безопасности Владимира…
Астролог Павсекакий Богданов сообщил, что Павел Прилучный ещё долго будет жить в…
Звезда проекта «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за экс-возлюбленного Алены…
Новая Audi A3 получит обивку сидений из переработанного…
Обозначены детали, которые нельзя покупать на…
В семейной жизни Джулии Робертс назревает новый…
Россиян стали чаще атаковать сталкерские…
«Рада была увидеться»: Татьяна Навка и Леонид Агутин случайно встретились в посольстве…
МВД Ингушетии назвало признаки мошеннических объявлений в…
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после операции на…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель оправдалась за пьяные…
«Государственная задача»: Валентина Матвиенко высказалась за снижение ипотечных ставок в…
Ученые проанализировали с помощью лазера «Великую белую дорогу» народов…
Рудковская поддержала решение Билана о переносе концертов из-за…
Россия предложит создать ПДД для…
Врач призвал отказаться от сахара для спасения от…
Звезда «Дом-2» Юля Белая скрывала правду о семейном…
Надежда Бабкина расплакалась во время съемок «Секрета на…
Ученые из США создали алмаз из частиц…
Вогнал в депрессию: Дочь Александра Малинина подает на певца в…
Эксперт: Коронавирус может привести к ослаблению…
Просмотреть все новости