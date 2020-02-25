Власти России утвердили компенсацию Беларуси за "грязную" нефть по 15 долларов за баррель





Стоит отметить, что хотя обе стороны сошлись на размере компенсации за загрязненную нефть из расчета 15 долларов за баррель, Минск рассчитывал на выплаты от России общей суммы в 70 млн долларов США. Замглавы предприятия "Белнефтехим" Владимир Сизов также сообщил, что белорусские НПЗ продолжают работу с загрузкой около 50%. Это значит, что внутренний рынок остается обеспеченным и пока нет предпосылок для прерывания снабжения нефтепродуктами.Все же, руководитель МИД Беларуси Владимир Макей проинформировал, что из-за ограничений от РФ на вывоз нефти, а также поставок продукта низкого качества экспорт республики снизился на 2 млрд долларов. При этом, источник загрязнения впоследствии обнаружили, им оказался участок Самара-Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение назвали умышленным, а на месте до сих продолжаются следственные действия.