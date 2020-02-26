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«Тройной урон»: В Overwatch появится первый экспериментальный режим

Популярный многопользовательский онлайн-шутер Overwatch временно вводит новый режим под названием «Тройной урон». Об этом ранее рассказал представитель проекта Джефф Каплан в ролике, который был опубликован на официальном YouTube-канале игры.

Сообщается, что состав команд игроков в режиме «Тройной урон», или как его называют разработчики «3-2-1», будет изменен. Отныне в матчах смогут принимать участие сразу три персонажа класса «Урон», а также два героя класса «Поддержка» и еще один «Танк». В целом же в указанном ролике Джефф Каплан подробно рассказал о том, какие изменения в геймлее и балансе ожидают игроков при введении таких изменений, а также подчеркнул, что этот эксперимент должен принести принципиально новый опыт в многопользовательских матчах.

Стоит напомнить, Overwatch является одним из самых популярных многопользовательских шутеров последних лет, а его разработчиком является легендарная студия Blizzard Entertainment. Официальный релиз игры впервые состоялся еще в 2015 году.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00

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