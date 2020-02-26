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Джастин Теру планирует выпустить книгу о совместной жизни с Дженнифер Энистон

Джастин Теру, который в течении 2 лет состоял в браке с Дженнифер Энистон, планирует выпустить книгу об их совместной жизни. Данное решение он принял на фоне возникших слухов о воссоединении бывшей жены с Брэдом Питтом.

Согласно сообщению инсайдера, Джастин Теру уверен, Дженнифер Энистон до сих пор любит Брэда Питта, а он был лишь заменой в этом любовном треугольнике. Актёр сообщил, сразу после расставания с супругой на него посыпалась масса предложений, связанных с написанием книги, однако он не стремился предавать огласке подробности их семейной жизни.
Джастин Теру планирует выпустить книгу о совместной жизни с Дженнифер Энистон

«Он совершенно не хочет причинить боль Энистон, однако её возвращение к Питту сильно задело его. В течении всего времени Теру ощущал себя альтернативой её бывшему супругу, а актриса отвергала его слова и продолжала твердить, что это не так. А сейчас выяснилось, это на самом деле правда, и ему стало неприятно. Он почувствовал, что зря потратил два года на женщину, влюблённую в другого человека», - прокомментировал сложившуюся ситуацию инсайдер.

Он также сообщил, Теру уже принимался за написание книги о совместной жизни с актрисой. После расставания актёр использовал этот метод в качестве терапии, однако изначально публикация книги не входила в его планы. В связи с возникшими слухами о возобновлении отношений между бывшими супругами, Теру решил, ему терять нечего. К тому же, актриса сообщила ему много подробностей о прошлых семейных отношениях. Инсайдеры также утверждают, что данная новость привела в ярость Брэда Питта и он уже связался с Джастином Теру. Однако будущий автор книги заявил, у него нет никаких договорённостей по этому поводу с Дженнифер Энистон и он в праве совершить задуманное.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:00

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