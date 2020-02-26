«Мое идеальное тело»: Мария Кожевникова ответила на критику откровенным фото
Известная российская актриса Мария Кожевникова воспитывает троих детей. После третьих родов артистке было довольно сложно сбросить вес, тем более, что и сама она не скрывает – занятия спортом не любит. Но шквал критики заставил знаменитость по-другому взглянуть на вопрос.
Опубликовав не так давно фотографию с постом, в котором поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, Мария Кожевникова натолкнулась на настоящую бурю критики со стороны поклонников и подписчиков. В комментариях звезде популярного ситкома «Универ» даже напомнили о том, что она живет лишь в венчанном браке и до сих пор не зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе. Были и те, кто решил вспомнить о съемках Кожевниковой для мужских журналов, отметив, что для бывшего депутата это является неподобающим. Молча выслушивать критику артистка не стала и решила ответить «моралистам».
В ответ на огульную критику Мария Кожевникова просто сделала новый пост, прикрепив свое фото 11-летней давности, на котором она позирует в соблазнительном образе для журнала Playboy. «Я люблю моралистов и странички с закрытыми аккаунтами, которые все время пытаются унизить меня моим же телом. Но мне очень приятно смотреть на мое идеальное тело. Это будет хорошим мотиватором для меня, чтобы ходить в спортзал. Пожалуй, повешу его на холодильник», - гласит ироничная подпись актрисы под этой публикацией.
Опубликовав не так давно фотографию с постом, в котором поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, Мария Кожевникова натолкнулась на настоящую бурю критики со стороны поклонников и подписчиков. В комментариях звезде популярного ситкома «Универ» даже напомнили о том, что она живет лишь в венчанном браке и до сих пор не зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе. Были и те, кто решил вспомнить о съемках Кожевниковой для мужских журналов, отметив, что для бывшего депутата это является неподобающим. Молча выслушивать критику артистка не стала и решила ответить «моралистам».
В ответ на огульную критику Мария Кожевникова просто сделала новый пост, прикрепив свое фото 11-летней давности, на котором она позирует в соблазнительном образе для журнала Playboy. «Я люблю моралистов и странички с закрытыми аккаунтами, которые все время пытаются унизить меня моим же телом. Но мне очень приятно смотреть на мое идеальное тело. Это будет хорошим мотиватором для меня, чтобы ходить в спортзал. Пожалуй, повешу его на холодильник», - гласит ироничная подпись актрисы под этой публикацией.