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«Я так горжусь ею»: Пэрис Хилтон прокомментировала дружбу с Кардашьян

Пэрис Хилтон прокомментировала дружбу с Ким Кардашьян в интервью известному глянцу. Светская львица сообщила, что гордится своей бывшей подопечной.
«Я так горжусь ею»: Пэрис Хилтон прокомментировала дружбу с Кардашьян

Ранее Ким Кардашьян, бывшая на заре своей карьеры персональным ассистентом Пэрис Хилтон, поблагодарила звезду фильма «Блондинка в шоколаде» за возможность самореализоваться в сфере шоу-бизнеса. В ответ на ее слова экс-наследница крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» решила также прокомментировать свое отношение к супруге Канье Уэста.

По словам Пэрис Хилтон, они с Ким Кардашьян много путешествовали по миру и их объединяет большое количество «удивительных воспоминаний». Светская львица призналась, что действительно ценит опыт сотрудничества со звездой реалити-шоу, а также искренне гордится своей подопечной. Кроме того, бывшая невеста Криса Зилки подчеркнула, что знает Кардашьян с детства и всегда считала ее «милой, доброй и замечательной».

Хилтон уверена, что решение фотомодели стать юристом и помогать людям по-настоящему достойно уважения. Кроме того, теперь она сможет использовать для этого благого дела не только свою платформу, но и имеющееся влияние.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 23:00

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