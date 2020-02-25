«Я так горжусь ею»: Пэрис Хилтон прокомментировала дружбу с Кардашьян

Ранее Ким Кардашьян, бывшая на заре своей карьеры персональным ассистентом Пэрис Хилтон, поблагодарила звезду фильма «Блондинка в шоколаде» за возможность самореализоваться в сфере шоу-бизнеса. В ответ на ее слова экс-наследница крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» решила также прокомментировать свое отношение к супруге Канье Уэста.По словам Пэрис Хилтон, они с Ким Кардашьян много путешествовали по миру и их объединяет большое количество «удивительных воспоминаний». Светская львица призналась, что действительно ценит опыт сотрудничества со звездой реалити-шоу, а также искренне гордится своей подопечной. Кроме того, бывшая невеста Криса Зилки подчеркнула, что знает Кардашьян с детства и всегда считала ее «милой, доброй и замечательной».Хилтон уверена, что решение фотомодели стать юристом и помогать людям по-настоящему достойно уважения. Кроме того, теперь она сможет использовать для этого благого дела не только свою платформу, но и имеющееся влияние.