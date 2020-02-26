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Новый Porsche 911 украсят отпечатками пальцев владельца

Немецкая компания Porsche придумала весьма оригинальный способ прокачки своих знаменитый спорткаров. Производитель будет предлагать покупателям возможность нанести на крышку капота изображение в виде отпечатка пальца владельца автомобиля.
Новый Porsche 911 украсят отпечатками пальцев владельца

Со временем производитель планирует существенно расширить перечень таких индивидуализированных изображений для украшения автомобиля. Сейчас же предложение выглядит именно таким образом. Сам рисунок при этом наносят на крышку моторного отсека с помощью уникальной технологии прямой печати. Она была разработана специалистами учебного цеха покраски компании. С ее помощью картинка выходит максимально детализированной, чего не добиться при других способах нанесения.

Сам процесс нанесения изображения выглядит довольно сложно, невзирая на то, что он полностью автоматизирован. Более того, для получения желаемого результата инженерам компании пришлось тщательно и с высокой точностью скоординировать работу сразу трех производственных систем.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:00

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