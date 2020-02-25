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Ученые обнаружили не нуждающийся в кислороде живой организм

Ученые обнаружили многоклеточный организм, не имеющий митохондрий и не нуждающийся в кислороде. Уникальный паразит является дальним родственником полипов и медуз.

Ученые из Тель-Авивского университета опубликовали статью в журнале PNAS, в которой описали недавно обнаруженного уникального представителя животного мира – многоклеточного паразита Henneguya salminicola. Особенностью этого микроорганизма является то, что у него отсутствуют митохондриальные гены, а значит он не дышит. Это стало настоящим шоком для научного мира, так как ранее предполагалось, что не существует представителей царства Животные, которые бы обходились без кислорода.

Еще более 1,5 млрд лет назад зародившаяся на Земле жизнь начала развивать способность метаболизировать кислород. Сейчас такая функция есть у всех клеток эукариотов – от амеб до человека. Именно эту роль и выполняют митохондрии. Однако у недавно исследованного многоклеточного организма в наличии обнаружились только подобные им органеллы. Как оказалось, паразит, проживающий в теле лосося, не имеет митохондриального генома и полностью утратил необходимость в кислороде.

Пока остается загадкой, как дальний родственник полипов и медуз сумел приспособиться к анаэробной жизни, и как именно произошла эта обратная генетическая трансформация. Однако теперь ученые имеют фактическое подтверждение того, что даже представители животного царства могут обходиться без кислорода.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:00

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