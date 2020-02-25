Звезда «Дом-2» Александра Черно вышла из себя, когда включили камеры во время её ночного обжорства
Нервы звезды проекта «Дом-2» Александры Черно, видимо, дали сбой, так как она вышла из себя из-за того, что операторы шоу сняли ее за приемом пищи в ночное время. Беременная девушка продолжает беспорядочно питаться.
Большинство ругают участницу проекта «Дом-2» Александру Черно за то, что она кушает бездумно и в неограниченных количествах. Более того, коллеги по телестройке заверяют, что подобное беспорядочное питание может навредить на только Александре, но и ее будущему ребенку.
Известно, что ранее Александра Черно настоятельно просила, чтобы операторы не снимали как она ест, особенно в ночное время. Однако сотрудники проекта «Дом-2» ослушались и направили в ее сторону телевизионные камеры, что привело к истерике у Черно.
Почему супруга так болезненно реагирует на происходящее, не понял Иосиф Оганесян, в итоге пара в очередной раз поругалась. Стоит отметить, что скандалы между ребятами происходят достаточно часто, а недавно одна из ссор и вовсе чуть не закончилась разводом.
Большинство ругают участницу проекта «Дом-2» Александру Черно за то, что она кушает бездумно и в неограниченных количествах. Более того, коллеги по телестройке заверяют, что подобное беспорядочное питание может навредить на только Александре, но и ее будущему ребенку.
Известно, что ранее Александра Черно настоятельно просила, чтобы операторы не снимали как она ест, особенно в ночное время. Однако сотрудники проекта «Дом-2» ослушались и направили в ее сторону телевизионные камеры, что привело к истерике у Черно.
Почему супруга так болезненно реагирует на происходящее, не понял Иосиф Оганесян, в итоге пара в очередной раз поругалась. Стоит отметить, что скандалы между ребятами происходят достаточно часто, а недавно одна из ссор и вовсе чуть не закончилась разводом.