Звезда «Дом-2» Александра Черно вышла из себя, когда включили камеры во время её ночного обжорства





Большинство ругают участницу проекта «Дом-2» Александру Черно за то, что она кушает бездумно и в неограниченных количествах. Более того, коллеги по телестройке заверяют, что подобное беспорядочное питание может навредить на только Александре, но и ее будущему ребенку.Известно, что ранее Александра Черно настоятельно просила, чтобы операторы не снимали как она ест, особенно в ночное время. Однако сотрудники проекта «Дом-2» ослушались и направили в ее сторону телевизионные камеры, что привело к истерике у Черно.Почему супруга так болезненно реагирует на происходящее, не понял Иосиф Оганесян, в итоге пара в очередной раз поругалась. Стоит отметить, что скандалы между ребятами происходят достаточно часто, а недавно одна из ссор и вовсе чуть не закончилась разводом.