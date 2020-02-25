В Красноярске умершую женщину нашли в квартире через 2 года





Мумифицированное тело нашли после того, как управляющий компанией не смог связаться с хозяйкой квартиры и выяснить, почему отсутствует оплата за коммунальные услуги. Он обратился в полицию, которая смогла вскрыть входную дверь. Там был найден труп неизвестной женщины 35-40 лет, внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.Согласно предварительной оценке судмедэкспертов, она погибла приблизительно 2 года назад. На данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых станут ясны точные причины смерти погибшей и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.