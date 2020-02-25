Антарктическую станцию «Академик Вернадский» покрыл «малиновый снег»





Насыщенный малиновый оттенок снега обусловлен большим скоплением одноклеточных водорослей Chlamydomonadales. Благодаря своей устойчивости к низким температурам, они распространяют свои споры на протяжении всего зимнего сезона. Примечательно, что попадая в атмосферу во время испарения воды, они окрашивают снег в малиновый, красный и даже черный цвет, в зависимости от их количества.Ученые сообщают, что «цветение» данной группы одноклеточных водорослей влияет на изменение климата в Антарктиде. Они объясняют, что из-за красочного слоя, снег хуже отражает солнечный свет и соответственно быстрее тает. Однако для хламидомонады яркий пигмент идет только на пользу, поскольку именно он защищает ее от ультрафиолетового излучения.Как известно, данное явления свойственно в снежных шапках Альп и Арктики, а также других высокогорных системах Земли.