Утечка: iPhone 9 будет выпущен в шести разны цветах
Чем ближе дата официальной премьеры долгожданного iPhone 9 (SE 2), тем больше слухов, утечек, инсайдов и даже рендерных изображений публикуется в Сети. Одна из свежих утечек, к примеру, свидетельствует о том, что новый бюджетный смартфон от Apple будет выпущен в шести различных цветах.
На новых рендерах устройство выглядит довольно реалистично. По предварительным данным, его дизайн будет в большей степени напоминать внешность iPhone 8. Впрочем, главная информация в случае с новой утечкой кроется в том, что корпус гаджета, как видно по опубликованным изображениям, будет выполнен в шести различных цветовых решениях. Речь о традиционных белом, черном и красном цветах, которые появлялись во многих моделях бренда, а также о желтом, синем и розовом цвете.
На появление двойной и тем более тройной камеры здесь никто не рассчитывал, зато устройство порадует довольно производительным процессором А13, 4,7-дюймовым дисплеем и 3 гигабайтами ОЗУ. А вот в информации по цене на новый телефон определенности пока нет, по данным разных источников в день дебюта на рынке iPhone 9 получит ценник в 399 долларов, но другие источники прочат устройству цену в диапазоне 400-500 долларов США.
На новых рендерах устройство выглядит довольно реалистично. По предварительным данным, его дизайн будет в большей степени напоминать внешность iPhone 8. Впрочем, главная информация в случае с новой утечкой кроется в том, что корпус гаджета, как видно по опубликованным изображениям, будет выполнен в шести различных цветовых решениях. Речь о традиционных белом, черном и красном цветах, которые появлялись во многих моделях бренда, а также о желтом, синем и розовом цвете.
На появление двойной и тем более тройной камеры здесь никто не рассчитывал, зато устройство порадует довольно производительным процессором А13, 4,7-дюймовым дисплеем и 3 гигабайтами ОЗУ. А вот в информации по цене на новый телефон определенности пока нет, по данным разных источников в день дебюта на рынке iPhone 9 получит ценник в 399 долларов, но другие источники прочат устройству цену в диапазоне 400-500 долларов США.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:01