Регина Тодоренко в новом шоу "Маска" займет место в жюри

Регина Тодоренко разместила снимок, на котором она запечатлена в маске на лице. В комментарии знаменитость написала, что решила первым рассказать радостную новость своим фанатам, добавив, что уже 1 марта в эфире телеканала НТВ стартует шоу, получившее название "Маска". Телеведущая отметила, что многие пользователи Сети слышали о грандиозном проекте The Masked Singer, на котором знаменитости в сценических костюмах, скрывающих их личность, исполняют хиты, а члены жюри и зрители пытаются их разоблачить и ответить на главный вопрос программы – кто под маской.Также Регина Тодоренко рассказала, что она займет место в жюри этого нового шоу. Подписчики написали, что с нетерпением ждут премьеры и будут принимать активное участие в обсуждении проекта. Многие пожелали возлюбленной Влада Топалова удачи и оставили за 20 минут более 15 000 лайков.